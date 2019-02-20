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09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Баффало», у Дадонова передача

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

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«Флорида Пантерз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) в пользу хозяев. Эта победа стала для «Пантерз» третьей кряду.

По три балла в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (2+1) и Александр Барков (1+2). Двумя результативными передачами отметился Фрэнк Ватрано. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер отразил 32 броска из 34. Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк совершил 37 сейвов.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 2 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Флорида Пантерз
4:2
0:0, 0:1, 4:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Боб БонерФил Хаусли
Вратари
Джеймс РаймерЛинус Улльмарк
1-й период
05:52Владимир Соботка
13:22Расмус Ристолайнен
16:38Винс Трочек
2-й период
24:35Фрэнк Ватрано
25:14Джек Айкел(Сэм Райнхарт, Джефф Скиннер)
26:57Расмус Далин
3-й период
43:07Джонатан Юбердо(Фрэнк Ватрано, Александр Барков)
43:50Джейс Гаврилюк(Винс Трочек, Евгений Дадонов)
45:42Александр Барков(Фрэнк Ватрано, Джонатан Юбердо)
47:11Джош Браун
50:24Джек Айкел
52:38Кит Яндл
56:45Джонатан Юбердо(Александр Барков)
59:52Владимир Соботка(Земгус Гиргенсонс, Юхан Ларссон)
Лучшие игроки матча
Фрэнк Ватрано (Флорида Пантерз), Александр Барков (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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