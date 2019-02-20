«Флорида» одержала домашнюю победу над «Баффало», у Дадонова передача

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1tpGRKDSGbA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида Пантерз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) в пользу хозяев. Эта победа стала для «Пантерз» третьей кряду.

По три балла в составе победителей набрали Джонатан Юбердо (2+1) и Александр Барков (1+2). Двумя результативными передачами отметился Фрэнк Ватрано. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер отразил 32 броска из 34. Вратарь «Баффало» Линус Улльмарк совершил 37 сейвов.