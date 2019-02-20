«Он обделался, его выворачивает наизнанку». Американский тренер опозорил заболевшую русскую звезду
Торторелла странно отреагировал на проблемы Панарина.
Торторелла странно отреагировал на проблемы Панарина.
Во вторник в Коламбусе возникла угроза трансферного взрыва. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин не попал в заявку на матч с «Монреалем» — фанаты клуба включили логику и сделали мгновенный вывод. До траснферного дедлайна остается всего несколько дней, а звезда команды, контракт которой истечет летом, оказывается вне состава — что все это значит? Правильно, боссы «Мундиров» готовят обмен россиянина.
Реальность оказалась сильно прозаичнее. Перед игрой главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вышел к журналистам и ответил на волновавший всех вопрос. Получилось очень жестко.
Ему плохо. Он обделался и его выворачивает наизнанку. Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал.
60-летний американский специалист известен, как человек, который никогда не привык стесняться в выражениях. Но, кажется, на этот раз он слегка перегнул палку. Формулировка «обделался», которая в дословном переводе и вовсе звучала как «испачкал дерьмом свои штаны», звучала максимально неуважительно по отношению к одному из лидеров команды. Естественно, фанаты тут же решили, что в отношениях тренера и хоккеиста есть проблемы, и подняли новую волну разговоров об обмене игрока.
Мудрым такое поведение тренера точно не назовешь.
Без Панарина «Блю Джекетс» отвратительно начали матч с «Монреалем» — первый период они проиграли со счетом 0:2. Винить в пропущенных шайбах Сергея Бобровского невозможно.
Гости нашли в себе силы отыграться — помогли два выхода «2 в 1», закончившиеся голами Джоша Андерсона и Ника Фолиньо.
Но за 7 минут до конца основного времени один из лучших защитников «Коламбуса» Сет Джонс проспал появление на дальней штанге Томаша Татара и словак принес своей канадскому клубу победу.
Панарина нередко называют самым веселым русским хоккеистом, поэтому нет сомнений, что жесткую фразу Тортореллы он воспримет с юмором. Но все равно есть ощущение, что выпад главного тренера приблизил расставание «Коламбуса» с русским форвардом. При прочих равных у Артемия теперь есть еще один повод сделать свой выбор не в пользу «Блю Джекетс», где не всегда умеют проявлять уважение к звездным игрокам.
|Клод Жюльен
|Джон Торторелла
|Кэри Прайс
|Сергей Бобровский
|01:21
|Макс Доми(Майк Райлли)
|12:51
|Эндрю Шоу
|12:51
|Эндрю Шоу
|12:51
|Скотт Харрингтон
|17:12
|Пол Байрон(Еспери Котканиеми, Ши Уэбер)
|21:05
|Джош Андерсон(Бун Дженнер)
|34:21
|Макс Доми
|34:21
|Ник Фолиньо
|34:21
|Ник Фолиньо
|37:33
|Командный штраф
|39:30
|Джош Андерсон
|49:07
|Ник Фолиньо(Джош Андерсон, Бун Дженнер)
|49:56
|Дэвид Савар
|53:08
|Томаш Татар(Джорди Бенн, Еспери Котканиеми)
Макс Доми (Монреаль Канадиенс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс)
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0