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09:07 (мск), источник: Sport24

«Он обделался, его выворачивает наизнанку». Американский тренер опозорил заболевшую русскую звезду

Торторелла странно отреагировал на проблемы Панарина.

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Источник: AP 2019

Во вторник в Коламбусе возникла угроза трансферного взрыва. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин не попал в заявку на матч с «Монреалем» — фанаты клуба включили логику и сделали мгновенный вывод. До траснферного дедлайна остается всего несколько дней, а звезда команды, контракт которой истечет летом, оказывается вне состава — что все это значит? Правильно, боссы «Мундиров» готовят обмен россиянина.

Реальность оказалась сильно прозаичнее. Перед игрой главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вышел к журналистам и ответил на волновавший всех вопрос. Получилось очень жестко.

Ему плохо. Он обделался и его выворачивает наизнанку. Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал.
Джон Торторелла — о здоровье Артемия Панарина

60-летний американский специалист известен, как человек, который никогда не привык стесняться в выражениях. Но, кажется, на этот раз он слегка перегнул палку. Формулировка «обделался», которая в дословном переводе и вовсе звучала как «испачкал дерьмом свои штаны», звучала максимально неуважительно по отношению к одному из лидеров команды. Естественно, фанаты тут же решили, что в отношениях тренера и хоккеиста есть проблемы, и подняли новую волну разговоров об обмене игрока.

В момент, когда ситуация вокруг «Коламбуса» и так не самая спокойная (клуб вот-вот может потерять двух ключевых хоккеистов — помимо Панарина, команду может покинуть и вратарь Сергей Бобровский), а Тортс, в какой-то мере опозорив Артемия, ее только взбудоражил.

Мудрым такое поведение тренера точно не назовешь.

Без Панарина «Блю Джекетс» отвратительно начали матч с «Монреалем» — первый период они проиграли со счетом 0:2. Винить в пропущенных шайбах Сергея Бобровского невозможно.

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Гости нашли в себе силы отыграться — помогли два выхода «2 в 1», закончившиеся голами Джоша Андерсона и Ника Фолиньо.

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Но за 7 минут до конца основного времени один из лучших защитников «Коламбуса» Сет Джонс проспал появление на дальней штанге Томаша Татара и словак принес своей канадскому клубу победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарина нередко называют самым веселым русским хоккеистом, поэтому нет сомнений, что жесткую фразу Тортореллы он воспримет с юмором. Но все равно есть ощущение, что выпад главного тренера приблизил расставание «Коламбуса» с русским форвардом. При прочих равных у Артемия теперь есть еще один повод сделать свой выбор не в пользу «Блю Джекетс», где не всегда умеют проявлять уважение к звездным игрокам.

Монреаль Канадиенс
3:2
2:0, 0:1, 1:1
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Торторелла
Вратари
Кэри ПрайсСергей Бобровский
1-й период
01:21Макс Доми(Майк Райлли)
12:51Эндрю Шоу
12:51Эндрю Шоу
12:51Скотт Харрингтон
17:12Пол Байрон(Еспери Котканиеми, Ши Уэбер)
2-й период
21:05Джош Андерсон(Бун Дженнер)
34:21Макс Доми
34:21Ник Фолиньо
34:21Ник Фолиньо
37:33Командный штраф
39:30Джош Андерсон
3-й период
49:07Ник Фолиньо(Джош Андерсон, Бун Дженнер)
49:56Дэвид Савар
53:08Томаш Татар(Джорди Бенн, Еспери Котканиеми)
Лучшие игроки матча
Макс Доми (Монреаль Канадиенс), Джош Андерсон (Коламбус Блю Джэкетс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс)
Статистика
14Штрафное время16
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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