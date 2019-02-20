«Он обделался, его выворачивает наизнанку». Американский тренер опозорил заболевшую русскую звезду

Источник: AP 2019

Во вторник в Коламбусе возникла угроза трансферного взрыва. Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин не попал в заявку на матч с «Монреалем» — фанаты клуба включили логику и сделали мгновенный вывод. До траснферного дедлайна остается всего несколько дней, а звезда команды, контракт которой истечет летом, оказывается вне состава — что все это значит? Правильно, боссы «Мундиров» готовят обмен россиянина.

Реальность оказалась сильно прозаичнее. Перед игрой главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вышел к журналистам и ответил на волновавший всех вопрос. Получилось очень жестко.

Ему плохо. Он обделался и его выворачивает наизнанку. Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал. Джон Торторелла — о здоровье Артемия Панарина

60-летний американский специалист известен, как человек, который никогда не привык стесняться в выражениях. Но, кажется, на этот раз он слегка перегнул палку. Формулировка «обделался», которая в дословном переводе и вовсе звучала как «испачкал дерьмом свои штаны», звучала максимально неуважительно по отношению к одному из лидеров команды. Естественно, фанаты тут же решили, что в отношениях тренера и хоккеиста есть проблемы, и подняли новую волну разговоров об обмене игрока.

В момент, когда ситуация вокруг «Коламбуса» и так не самая спокойная (клуб вот-вот может потерять двух ключевых хоккеистов — помимо Панарина, команду может покинуть и вратарь Сергей Бобровский), а Тортс, в какой-то мере опозорив Артемия, ее только взбудоражил.

Мудрым такое поведение тренера точно не назовешь.

Без Панарина «Блю Джекетс» отвратительно начали матч с «Монреалем» — первый период они проиграли со счетом 0:2. Винить в пропущенных шайбах Сергея Бобровского невозможно.

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Гости нашли в себе силы отыграться — помогли два выхода «2 в 1», закончившиеся голами Джоша Андерсона и Ника Фолиньо.

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Но за 7 минут до конца основного времени один из лучших защитников «Коламбуса» Сет Джонс проспал появление на дальней штанге Томаша Татара и словак принес своей канадскому клубу победу.

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