«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wkZdbgmBEpc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Победная серия «Блюз» составляет 11 матчей.

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту и нанёс пять бросков в створ ворот. Иван Барбашев очков не набрал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2».