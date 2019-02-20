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09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Торонто», продлив победную серию до 11 матчей

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту и нанёс пять бросков в створ ворот.

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«Сент-Луис Блюз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Победная серия «Блюз» составляет 11 матчей.

Главным героем встречи стал форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли, который забросил победную шайбу в овертайме. По два балла за результативность в составе хозяев набрали Джейден Шварц (1+1) и Тайлер Бозак (0+2).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту и нанёс пять бросков в створ ворот. Иван Барбашев очков не набрал. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Анахайм Дакс» в гостях разгромил «Миннесота Уайлд» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Для «Уайлд» это поражение стало пятым кряду.

Сент-Луис Блюз
3:2ОТ
2:0, 0:0, 0:2
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2220.02.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Enterprise Center
Главные тренеры
Крэйг БерубиМайк Бэбкок
Вратари
Джордан БиннингтонФредерик Андерсен
1-й период
10:13Джейден Шворц(Тайлер Бозак, Александр Стин)
16:27Трэвис Дермотт
17:42Колтон Парэйко(Джейден Шворц, Тайлер Бозак)
2-й период
38:58Рон Хэйнси
3-й период
41:20Андреас Юнссон
46:34Зак Хаймэн
47:05Остон Мэттьюс(Никита Зайцев, Каспери Капанен)
Овертайм
60:34Райан О`Райлли
Лучшие игроки матча
Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Колтон Парэйко (Сент-Луис Блюз), Тайлер Бозак (Сент-Луис Блюз)
Статистика
0Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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