Русский форвард расправился с американским клубом одним броском. Он — наш незаметный герой в НХЛ

Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги складывается для форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова очень непросто. В самом начале регулярного чемпионата он получал крохи игрового времени (10−11 минут за матч) и даже оставался вне заявки команды. Казалось, что новый тренер «Рейнджеров» Дэвид Куинн не в восторге от нападающего и его ждут тяжелые времена. Но в первой же игре, в которой Владу дали сыграть порядка 15 минут, он забил сам и помог отличиться партнеру. Стало понятно — сдаваться просто так воспитанник воскресенского хоккея не собирается.

В итоге, к концу февраля россиянин успел обновить рекорд по личному айстайму в НХЛ, пробить 300-й матч в лучшей лиге мира, а однажды даже был временно переведен в первое звено «Нью-Йорка», подменив там заболевшего Мику Зибанежада. Удивительно, но даже все это не остановило разговоры о возможном обмене нашего хоккеиста в другой клуб.

Когда болельщики «Рейнджерс» обсуждают приближающийся трансферный дедлайн, фамилию Наместникова они произносят обязательно, пусть и не в первых рядах.

Влад, кажется, не обращает на это особого внимания, и продолжает доказывать свою нужность команде, оставаясь одним из самых незаметных русских героев в НХЛ. Только вот с результативностью у него долгое время были серьезные проблемы.

Наместников не мог забить почти два месяца — с 18 декабря до 15 февраля. Прорвало его в пятничной игре с «Баффало» — две шайбы, голевой ассист и статус второй звезды игрового дня. Российский нападающий после той встречи выражал надежду, что дубль поможет ему поймать свою игру.

«Да уж, вовремя. У меня были шансы, но шайба просто не шла в ворота. Так что забить сегодня стало облегчением. Я был просто счастлив. Пойдет ли теперь игра? Надеюсь. Но главное — продолжать правильно играть. Если играешь правильно, голы будут. Сегодня звену и команде удавалось это делать, за что мы и были вознаграждены». (Официальный сайт НХЛ).

Форвард оказался прав — ждать его следующей шайбы два месяца не пришлось. Случилась она во вторник, в игре с «Каролиной» и получилась очень важной. Встреча в Роли началась с безголового периода, а во втором команды обменялись голами — у хозяев результативным баллом отметился 18-летний русский вундеркинд Андрей Свечников.

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Счет 1:1 по итогам 40 минут можно было, в какой-то мере, назвать удачей «Нью-Йорка» — по количеству бросков в створ ворот гости уступали сопернику почти в два раза. Но это не помешало им в начале третьего периода организовать победный гол. Для начала «Рейнджерс» запороли два большинства подряд, но через 2 секунды после того, как состав «Каролины» стал полным, Наместников оказался в нужное время в нужном месте и забрал добивание. К слову, этот бросок так и остался для Влада единственным в матче.

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Миссию по сохранению счета «Рейнджерс» целиком и полностью повесили на Хенрика Лундквиста. Шведский Король, позиции которого постепенно раскачивает молодой русский вратарь Александр Георгиев, этим вечером был в полном порядке и помог команде дотерпеть до победы.

За последние пять дней Наместников забросил практически столько же шайб, сколько за всю предыдущую регулярку — три против четырех. Обезопасило ли это его от обмена? Вряд ли. Контракт Влада истекает летом и «Рейнджеры» вполне могут воспользоваться его сегодняшней формой, чтобы провернуть выгодную сделку. Но если на секунду уйти от формулы «ничего личного, только бизнес», стоит признать, что новое соглашение с «Нью-Йорком» россиянин заслужил. Как минимум, своим характером.