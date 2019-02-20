Русский форвард расправился с американским клубом одним броском. Он — наш незаметный герой в НХЛ
Гол Наместникова приговорил «Каролину».
Гол Наместникова приговорил «Каролину».
Нынешний сезон Национальной хоккейной лиги складывается для форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Наместникова очень непросто. В самом начале регулярного чемпионата он получал крохи игрового времени (10−11 минут за матч) и даже оставался вне заявки команды. Казалось, что новый тренер «Рейнджеров» Дэвид Куинн не в восторге от нападающего и его ждут тяжелые времена. Но в первой же игре, в которой Владу дали сыграть порядка 15 минут, он забил сам и помог отличиться партнеру. Стало понятно — сдаваться просто так воспитанник воскресенского хоккея не собирается.
В итоге, к концу февраля россиянин успел обновить рекорд по личному айстайму в НХЛ, пробить 300-й матч в лучшей лиге мира, а однажды даже был временно переведен в первое звено «Нью-Йорка», подменив там заболевшего Мику Зибанежада. Удивительно, но даже все это не остановило разговоры о возможном обмене нашего хоккеиста в другой клуб.
Влад, кажется, не обращает на это особого внимания, и продолжает доказывать свою нужность команде, оставаясь одним из самых незаметных русских героев в НХЛ. Только вот с результативностью у него долгое время были серьезные проблемы.
Наместников не мог забить почти два месяца — с 18 декабря до 15 февраля. Прорвало его в пятничной игре с «Баффало» — две шайбы, голевой ассист и статус второй звезды игрового дня. Российский нападающий после той встречи выражал надежду, что дубль поможет ему поймать свою игру.
«Да уж, вовремя. У меня были шансы, но шайба просто не шла в ворота. Так что забить сегодня стало облегчением. Я был просто счастлив. Пойдет ли теперь игра? Надеюсь. Но главное — продолжать правильно играть. Если играешь правильно, голы будут. Сегодня звену и команде удавалось это делать, за что мы и были вознаграждены». (Официальный сайт НХЛ).
Форвард оказался прав — ждать его следующей шайбы два месяца не пришлось. Случилась она во вторник, в игре с «Каролиной» и получилась очень важной. Встреча в Роли началась с безголового периода, а во втором команды обменялись голами — у хозяев результативным баллом отметился 18-летний русский вундеркинд Андрей Свечников.
Счет 1:1 по итогам 40 минут можно было, в
Миссию по сохранению счета «Рейнджерс» целиком и полностью повесили на Хенрика Лундквиста. Шведский Король, позиции которого постепенно раскачивает молодой русский вратарь Александр Георгиев, этим вечером был в полном порядке и помог команде дотерпеть до победы.
За последние пять дней Наместников забросил практически столько же шайб, сколько за всю предыдущую регулярку — три против четырех. Обезопасило ли это его от обмена? Вряд ли. Контракт Влада истекает летом и «Рейнджеры» вполне могут воспользоваться его сегодняшней формой, чтобы провернуть выгодную сделку. Но если на секунду уйти от формулы «ничего личного, только бизнес», стоит признать, что новое соглашение с «Нью-Йорком» россиянин заслужил. Как минимум, своим характером.
|Род Бриндамор
|Дэвид Куинн
|Кертис Макэлхинни
|Хенрик Лундквист
|06:56
|Брендан Смит
|29:53
|Джордан Мартинук(Дуги Хэмилтон, Андрей Свечников)
|30:40
|Коннор Брикли(Филип Хитил, Энтони Дианджело)
|37:04
|Джастин Фольк
|40:43
|Крис Крайдер
|42:49
|Лукас Валлмарк
|44:08
|Брок Макгинн
|46:10
|Владислав Наместников(Джимми Веси, Павел Бучневич)
|51:04
|Джастин Фольк
Хенрик Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Владислав Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс), Джордан Мартинук (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0