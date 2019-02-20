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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин отдал 604-й голевой пас в карьере, сравнявшись с Дацюком

Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Федоров (696).

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Источник: AP 2019

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. «Пингвинз» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, голевой пас стал для него 604-м в Национальной хоккейной лиге. Это позволило Малкину сравняться с Павлом Дацюком на третьем месте по числу результативных передач среди российских игроков в НХЛ. Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Федоров (696).

Также Малкин продлил результативную серию до восьми матчей.

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