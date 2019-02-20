«Сент-Луис», Миллер и Юбердо — звезды дня в НХЛ

Первой звездой дня назван «Сент-Луис», который обыграл «Торонто» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ и установил новый клубный рекорд — 11 побед подряд.

Второй звездой стал голкипер «Анахайма» Райан Миллер, сделавший шатаут в игре против «Миннесоты» (4:0).