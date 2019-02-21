Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3FnW7wAjnpM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анисимов (2-я минута), Брэндон Саад (13), Алекс Дебринкат (17) и Патрик Кейн (22, 63 ОТ). У проигравших отличились Дилан Ларкин (7, 45), и Андреас Атанасиу (46, 59). Лучшим игроком встречи стал защитник «Детройта» Энтони Манта (4 голевые передачи). Второй звездой был признан Ларкин (2+1), третьей — Дебринкат (1+0).

Анисимов забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне. На счету россиянина 28 (10+18) очков в регулярном чемпионате.