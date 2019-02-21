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10:02 (мск), источник: ТАСС

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. «Чикаго» одержал победу над «Детройтом» со счетом 5:4 в овертайме выездного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий гостей Артем Анисимов записал на свой счет один гол.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анисимов (2-я минута), Брэндон Саад (13), Алекс Дебринкат (17) и Патрик Кейн (22, 63 ОТ). У проигравших отличились Дилан Ларкин (7, 45), и Андреас Атанасиу (46, 59). Лучшим игроком встречи стал защитник «Детройта» Энтони Манта (4 голевые передачи). Второй звездой был признан Ларкин (2+1), третьей — Дебринкат (1+0).

Анисимов забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне. На счету россиянина 28 (10+18) очков в регулярном чемпионате.

«Чикаго» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 61 очко в 61 матче. «Детройт» идет 14-м в Восточной конференции, имея в активе 55 очков в 61 встрече. В следующем матче «Чикаго» 23 февраля сыграет дома против «Колорадо». «Детройт» в этот же день примет «Миннесоту».

Детройт Ред Уингз
4:5ОТ
1:3, 0:1, 3:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллДжереми Коллитон
Вратари
Джимми Ховард(Джонатан Бернье, Джонатан Бернье)Кэм Уорд
1-й период
01:39Артем Анисимов
06:37Дилан Ларкин(Энтони Манта, Филип Гронек)
12:04Брэндон Саад(Дилан Сикура, Кэм Уорд)
16:51Алекс Дебринкэт(Дилан Стром, Эрик I Густафссон)
18:27Артем Анисимов
2-й период
21:17Патрик Кейн(Эрик I Густафссон)
31:38Густав Форслинг
38:05Майкл Расмуссен
3-й период
44:19Дилан Ларкин(Тревор Дэйли, Энтони Манта)
44:46Эрик I Густафссон
45:23Андреас Атанасиу(Энтони Манта, Дилан Ларкин)
46:36Патрик Кейн
58:34Андреас Атанасиу(Майк Грин, Энтони Манта)
Овертайм
62:42Патрик Кейн(Эрик I Густафссон, Джонатан Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Энтони Манта (Детройт Ред Уингз), Дилан Ларкин (Детройт Ред Уингз), Алекс Дебринкэт (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
2Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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