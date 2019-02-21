Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсБ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз4
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш7
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ4
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
22.02
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
22.02
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
10:10 (мск), источник: Sport24

Молодой русский великан дважды подрался за матч, его команда выдала суперигру против лидера

А в ворота русского голкипера засчитали странный гол.

Наверх

«Колорадо» — одна из самых нестабильных команд в НХЛ. Начало сезона коллектив из Денвера провел блестяще, выдавая шестиматчевые победные серии. Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон осенью шли в лидерах гонки бомбардиров, а сейчас даже в пятерку лучших не входят. С середины декабря по середину января «Эвеланш» проиграли 22 матча из 27 и вылетели из зоны плей-офф. Однако в последних играх наметился прогресс, и клуб уже не выглядит таким безнадежным. После победы над «Виннипегом», лидером Центрального дивизиона, «Колорадо» сделал шажочек вперед. «Лавины» обыграли «Джетс» второй раз за семь дней — предыдущая встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу команды из «Колорадо».

Один из главных творцов последних успехов американской команды — русский вратарь.

Семен Варламов в предыдущей игре с «Вегасом» совершил 40 спасений и не пропустил, а вот с «Виннипегом» продержался «сухим» чуть больше двух периодов. Нападающий «Джетс» Кайл Коннор отправил шайбу в ворота 30-летнего голкипера в большинстве на второй минуте третьего отрезка встречи. Причем, появились вопросы, как этот гол был засчитан. На видео создается впечатление, что шайба залетела в ворота уже после свистка судьи. После видеопросмотра арбитры все-таки засчитали этот гол. Дело в том, что правила НХЛ предусматривают ситуацию, когда можно признавать гол чистым, если свисток арбитра никак не влиял на развитие игры. Довольно спорный пункт, однако в НХЛ не принято обсуждать работу судей — они неприкосновенны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенная шайба не должна была испортить настроение Варламову, который отразил 26 бросков из 27 в матче, к тому же его команда победила с крупным счетом. Во втором периоде хозяева забили два гола, а в третьем целых пять. Причем две шайбы были заброшены за 11 секунд. После гола Маккиннона игроки «Колорадо» выиграли вбрасывание, сделали несколько передач, а Калверт отправил шайбу точным броском в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытный момент произошел уже при счете 5:1 в пользу «Эвеланш». Марк Шайфли начал махаться кулаками с Никитой Задоровым. С молодым русским великанам шутки плохо, Шайфли наверняка это в конце концов понял. Эффектный бой так и не удалось увидеть — судьи быстро разняли хоккеистов и отправили в штрафной бокс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отсидев четыре минуты штрафа русский защитник не успокоился и полез на Адама Лоури. Игроки помахались кулаками в центре площадки, и вскоре были удалены за драку. Кажется, на арене все были только в восторге от увиденного, тем более «Колорадо» выиграл 7:1. Задоров хоть ни одного очка в матче и не набрал, но все равно стал главным героем встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
7:1
0:0, 2:0, 5:1
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2221.02.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарПол Морис
Вратари
Семен ВарламовКоннор Хеллебайк
1-й период
19:27Брайан Литтл
2-й период
21:35Тайлер Майерс
23:39Карл Седерберг(Тайсон Жост, Свен Андригетто)
23:58Блэйк Уилер
27:24Эрик Джонсон
31:21Микко Рантанен(Мэтью Нието)
32:14Эй. Джей Грир
39:48Джейкоб Трауба
3-й период
40:59Натан Маккиннон(Тайсон Бэрри, Габриэль Ландескуг)
41:10Мэттью Колверт(Карл Седерберг, Мэтью Нието)
41:26Патрик Немет
41:57Кайл Коннор(Блэйк Уилер, Патрик Лайне)
43:09Дмитрий Куликов
45:12Тайсон Жост(Карл Седерберг, Свен Андригетто)
46:42Патрик Немет
46:42Матье Перро
47:25Микко Рантанен
47:25Джейкоб Трауба
48:13Никита Задоров
48:13Никита Задоров
48:13Марк Шайфли
51:46Бен Чиаро
57:41Габриэль Ландескуг(Тайсон Жост)
58:13Никита Задоров
58:13Адам Лаури
59:26Эй. Джей Грир(Джей Ти Комфер, Райан Грэйвс)
Овертайм
60:00Эй. Джей Грир
60:00Брендан Лемье
Лучшие игроки матча
Карл Седерберг (Колорадо Эвеланш), Тайсон Жост (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
21Штрафное время33
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая журналистка КХЛ назвала свой оргазм причиной победы «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»
Украинский футболист поиздевался над бывшей девушкой и ее новым возлюбленным
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь