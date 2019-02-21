Молодой русский великан дважды подрался за матч, его команда выдала суперигру против лидера
А в ворота русского голкипера засчитали странный гол.
А в ворота русского голкипера засчитали странный гол.
«Колорадо» — одна из самых нестабильных команд в НХЛ. Начало сезона коллектив из Денвера провел блестяще, выдавая шестиматчевые победные серии. Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон осенью шли в лидерах гонки бомбардиров, а сейчас даже в пятерку лучших не входят. С середины декабря по середину января «Эвеланш» проиграли 22 матча из 27 и вылетели из зоны
Семен Варламов в предыдущей игре с «Вегасом» совершил 40 спасений и не пропустил, а вот с «Виннипегом» продержался «сухим» чуть больше двух периодов. Нападающий «Джетс» Кайл Коннор отправил шайбу в ворота 30-летнего голкипера в большинстве на второй минуте третьего отрезка встречи. Причем, появились вопросы, как этот гол был засчитан. На видео создается впечатление, что шайба залетела в ворота уже после свистка судьи. После видеопросмотра арбитры
Пропущенная шайба не должна была испортить настроение Варламову, который отразил 26 бросков из 27 в матче, к тому же его команда победила с крупным счетом. Во втором периоде хозяева забили два гола, а в третьем целых пять. Причем две шайбы были заброшены за 11 секунд. После гола Маккиннона игроки «Колорадо» выиграли вбрасывание, сделали несколько передач, а Калверт отправил шайбу точным броском в ворота.
Любопытный момент произошел уже при счете 5:1 в пользу «Эвеланш». Марк Шайфли начал махаться кулаками с Никитой Задоровым. С молодым русским великанам шутки плохо, Шайфли наверняка это в конце концов понял. Эффектный бой так и не удалось увидеть — судьи быстро разняли хоккеистов и отправили в штрафной бокс.
Отсидев четыре минуты штрафа русский защитник не успокоился и полез на Адама Лоури. Игроки помахались кулаками в центре площадки, и вскоре были удалены за драку. Кажется, на арене все были только в восторге от увиденного, тем более «Колорадо» выиграл 7:1. Задоров хоть ни одного очка в матче и не набрал, но все равно стал главным героем встречи.
|Джаред Беднар
|Пол Морис
|Семен Варламов
|Коннор Хеллебайк
|19:27
|Брайан Литтл
|21:35
|Тайлер Майерс
|23:39
|Карл Седерберг(Тайсон Жост, Свен Андригетто)
|23:58
|Блэйк Уилер
|27:24
|Эрик Джонсон
|31:21
|Микко Рантанен(Мэтью Нието)
|32:14
|Эй. Джей Грир
|39:48
|Джейкоб Трауба
|40:59
|Натан Маккиннон(Тайсон Бэрри, Габриэль Ландескуг)
|41:10
|Мэттью Колверт(Карл Седерберг, Мэтью Нието)
|41:26
|Патрик Немет
|41:57
|Кайл Коннор(Блэйк Уилер, Патрик Лайне)
|43:09
|Дмитрий Куликов
|45:12
|Тайсон Жост(Карл Седерберг, Свен Андригетто)
|46:42
|Патрик Немет
|46:42
|Матье Перро
|47:25
|Микко Рантанен
|47:25
|Джейкоб Трауба
|48:13
|Никита Задоров
|48:13
|Никита Задоров
|48:13
|Марк Шайфли
|51:46
|Бен Чиаро
|57:41
|Габриэль Ландескуг(Тайсон Жост)
|58:13
|Никита Задоров
|58:13
|Адам Лаури
|59:26
|Эй. Джей Грир(Джей Ти Комфер, Райан Грэйвс)
|60:00
|Эй. Джей Грир
|60:00
|Брендан Лемье
Карл Седерберг (Колорадо Эвеланш), Тайсон Жост (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|21
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0