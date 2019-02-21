Молодой русский великан дважды подрался за матч, его команда выдала суперигру против лидера

«Колорадо» — одна из самых нестабильных команд в НХЛ. Начало сезона коллектив из Денвера провел блестяще, выдавая шестиматчевые победные серии. Микко Рантанен и Нэтан Маккиннон осенью шли в лидерах гонки бомбардиров, а сейчас даже в пятерку лучших не входят. С середины декабря по середину января «Эвеланш» проиграли 22 матча из 27 и вылетели из зоны плей-офф. Однако в последних играх наметился прогресс, и клуб уже не выглядит таким безнадежным. После победы над «Виннипегом», лидером Центрального дивизиона, «Колорадо» сделал шажочек вперед. «Лавины» обыграли «Джетс» второй раз за семь дней — предыдущая встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу команды из «Колорадо».

Один из главных творцов последних успехов американской команды — русский вратарь.

Семен Варламов в предыдущей игре с «Вегасом» совершил 40 спасений и не пропустил, а вот с «Виннипегом» продержался «сухим» чуть больше двух периодов. Нападающий «Джетс» Кайл Коннор отправил шайбу в ворота 30-летнего голкипера в большинстве на второй минуте третьего отрезка встречи. Причем, появились вопросы, как этот гол был засчитан. На видео создается впечатление, что шайба залетела в ворота уже после свистка судьи. После видеопросмотра арбитры все-таки засчитали этот гол. Дело в том, что правила НХЛ предусматривают ситуацию, когда можно признавать гол чистым, если свисток арбитра никак не влиял на развитие игры. Довольно спорный пункт, однако в НХЛ не принято обсуждать работу судей — они неприкосновенны.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/connors-power-play-goal/t-300064034/c-66069103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пропущенная шайба не должна была испортить настроение Варламову, который отразил 26 бросков из 27 в матче, к тому же его команда победила с крупным счетом. Во втором периоде хозяева забили два гола, а в третьем целых пять. Причем две шайбы были заброшены за 11 секунд. После гола Маккиннона игроки «Колорадо» выиграли вбрасывание, сделали несколько передач, а Калверт отправил шайбу точным броском в ворота.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/calvert-jams-home-own-rebound/t-300064034/c-66068903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытный момент произошел уже при счете 5:1 в пользу «Эвеланш». Марк Шайфли начал махаться кулаками с Никитой Задоровым. С молодым русским великанам шутки плохо, Шайфли наверняка это в конце концов понял. Эффектный бой так и не удалось увидеть — судьи быстро разняли хоккеистов и отправили в штрафной бокс.

Отсидев четыре минуты штрафа русский защитник не успокоился и полез на Адама Лоури. Игроки помахались кулаками в центре площадки, и вскоре были удалены за драку. Кажется, на арене все были только в восторге от увиденного, тем более «Колорадо» выиграл 7:1. Задоров хоть ни одного очка в матче и не набрал, но все равно стал главным героем встречи.