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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о своем желании снова выиграть Кубок Стэнли.

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Источник: AP 2019

— Я хочу делать это снова и снова, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Самая важная вещь — это побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли. Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает. Впереди подъемы и падения, но самое главное — быть вместе и оставаться сконцентрированными.

«Вашингтон» одержал первую в своей истории победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Александр Овечкин шел к этому успеху 13 лет. В текущем сезоне капитан «Кэпиталз» стал самым результативным русским игроком в истории НХЛ, обойдя достижение Сергея Федорова. Сейчас на его счету 649 шайб в 1062 матчах.

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