Александр Овечкин: Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова

— Я хочу делать это снова и снова, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Самая важная вещь — это побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли. Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает. Впереди подъемы и падения, но самое главное — быть вместе и оставаться сконцентрированными.