Александр Овечкин: Хочу выигрывать Кубок Стэнли снова и снова
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о своем желании снова выиграть Кубок Стэнли.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил о своем желании снова выиграть Кубок Стэнли.
— Я хочу делать это снова и снова, — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. — Самая важная вещь — это побеждать. Когда я только пришел в НХЛ, мне хотелось выигрывать индивидуальные призы. Сейчас же я хочу выигрывать Кубок Стэнли. Думаю, что мы все хотим повторить прошлогодний успех, но это будет трудно. Никто не знает, что нас ожидает. Впереди подъемы и падения, но самое главное — быть вместе и оставаться сконцентрированными.
«Вашингтон» одержал первую в своей истории победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Александр Овечкин шел к этому успеху 13 лет. В текущем сезоне капитан «Кэпиталз» стал самым результативным русским игроком в истории НХЛ, обойдя достижение Сергея Федорова. Сейчас на его счету 649 шайб в 1062 матчах.