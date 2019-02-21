Варламов изо всех сил тащит «Колорадо» в плей-офф. Он воюет в одиночку

Источник: Советский спорт

А про Францоуза забыли

«Колорадо» — одна из самых парадоксальных команд нынешнего сезона НХЛ. «Эвз» крайне бодро начали, закрепившись на верхних строчках Западной конференции. Первая тройка Рантанен — Маккиннон — Ландерскуг набирала какое-то запредельное количество очков, и все трое вмиг оказались в бомбардирском топе лиги.

Но при этом запаса прочности у «Колорадо» не наблюдалось. У «Эвз» не самая сильная по именам оборона, это правда. Однако вряд ли стоит лишний раз объяснять, что защищаться команды начинают в зоне атаки. Поэтому тренерскому штабу всегда очень важно построить систему игры в обороне, при которой бы слаженно действовала вся пятерка.

У «Колорадо» под руководством Беднара ее не было ни в одном сезоне. И даже попадание в плей-офф по итогам предыдущей регулярки ни о чем не говорит. «Эвз» выезжают на гениальных перформансах отдельных нападающих и сильной игре вратарей, которые пашут на износ.

В прошлом сезоне в рамке «Колорадо» убивались Семен Варламов и Джонатан Бернье. Команде Беднара просто повезло, что россиянина обошли стороной тяжелые травмы, и в целом он провел ровную регулярку без сильных перепадов, хотя при такой нагрузке, когда каждую игру в тебя прилетает по 30−40 бросков, очень легко уйти в пике.

Перед началом этой регулярки «Колорадо» вроде бы усилил вратарскую позицию, взяв Филиппа Грубауэра вместо стареющего Бернье и пригласив в свою систему одного из лучших вратарей КХЛ чеха Павла Францоуза.

В итоге Грубауэр, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», не потянул нагрузку, которая выпала на него в «Эвз» и показывает откровенно провальную статистику, а Францоузу вообще не дают шансов, хотя он цеплялся и то время, что ему отвели в НХЛ, постарался использовать по максимуму. Да и в АХЛ у чеха статистика более чем приличная.

Видимо, менеджмент «Колорадо» не может признать ошибку и посадить на трибуну немца с односторонним контрактом на три с лишним миллиона долларов. Хотя уже пора бы это сделать. Варламов не железный и очень подвержен травмам, но последние восемь матчей начинал в старте. Грубауэр в это время размахивает полотенцем на лавочке, хотя вместо него там должен быть Францоуз.

Семен ждет помощи

Но это частности. Самое главное заключается в том, что командная оборона «Колорадо» — это даже не решето, а какая непонятная субстанция. «Эвз» пропускают какое-то нереальное количество атак сходу, когда одной передачей соперник может отрезать сразу троих нападающих «Эвз», и хронически оставляют свой пятак абсолютно пустым.

Читайте также Молодой русский великан дважды подрался за матч, его команда выдала суперигру против лидера

Некоторые защитники вроде Самуэля Жирара носятся по своей зоне как курицы без головы, уезжая к бортам и за собственные ворота, заставляя своих киперов биться против нападающих соперника в одиночку.

Если раньше Варламов еще что-то пытался высказывать партнерам после подобных эпизодов, то сейчас он смиренно выковыривает шайбу из сетки своих ворот и грустно смотрит повтор на кубе. Просто посмотрите, как играли защитники «Колорадо» в матче против «Торонто», который за полторы минуты просто растерзал Варламова в большинстве.

Фишка в том, что Семен с такой защитой играет уже восьмой год, а парни вроде Грубауэра приходят в ужас и просто не знают, что им делать.

Когда Варламов устает, а его бэкап не справляется, случаются серии, подобные той, что «Колорадо» выдало с середины декабря по начало февраля. 22 поражения в 27 матчах! И стремительный полет на 11-е место Запада с 5−6-й строчки.

Впрочем, в последних матчах Семену удалось сломать эту тенденцию и практически в одиночку вернуть команду в гонку за плей-офф. Сначала он сделал 24 сэйва на выезде в матче против «Виннипега», а его команда выиграла — 4:1. Затем в одиночку сражался против монструозных «Блюз», которые крушат лигу во главе с Владимиром Тарасенко. Варламов отразил 31 бросок, трижды обокрав российского форварда, стал второй звездой, но проиграл.

Следом Варламов выдал шедевральный матч, засушив «Вегас» при 40 отраженных бросках, а минувшей ночью вновь поставил на колени «Виннипег», отбив шайбу 26 раз и пропустив лишь однажды. «Колорадо» при этом оба раза победил. Сегодня и вовсе был разгром — «Джетс» получили от «Эвз» семь штук!

Да, Беднар перетряхнул все звенья, разбив ударное сочетание. Теперь Маккиннон бегает со Свеном Андригетто и Алексом Керфутом, Ландерскуг свалился в третью тройку, а Рантанен переехал во вторую — к Карлу Содербергу, который оправился от всех болячек и начал доминировать. Это добавило чуть больше баланса в оборонительных действиях, но сказать, что картина изменилась радикально пока нельзя.