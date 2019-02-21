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15:34 (мск), источник: Советский спорт

Варламов изо всех сил тащит «Колорадо» в плей-офф. Он воюет в одиночку

Тот случай, когда один в поле — воин.

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Источник: Советский спорт

А про Францоуза забыли

«Колорадо» — одна из самых парадоксальных команд нынешнего сезона НХЛ. «Эвз» крайне бодро начали, закрепившись на верхних строчках Западной конференции. Первая тройка Рантанен — Маккиннон — Ландерскуг набирала какое-то запредельное количество очков, и все трое вмиг оказались в бомбардирском топе лиги.

Но при этом запаса прочности у «Колорадо» не наблюдалось. У «Эвз» не самая сильная по именам оборона, это правда. Однако вряд ли стоит лишний раз объяснять, что защищаться команды начинают в зоне атаки. Поэтому тренерскому штабу всегда очень важно построить систему игры в обороне, при которой бы слаженно действовала вся пятерка.

У «Колорадо» под руководством Беднара ее не было ни в одном сезоне. И даже попадание в плей-офф по итогам предыдущей регулярки ни о чем не говорит. «Эвз» выезжают на гениальных перформансах отдельных нападающих и сильной игре вратарей, которые пашут на износ.

В прошлом сезоне в рамке «Колорадо» убивались Семен Варламов и Джонатан Бернье. Команде Беднара просто повезло, что россиянина обошли стороной тяжелые травмы, и в целом он провел ровную регулярку без сильных перепадов, хотя при такой нагрузке, когда каждую игру в тебя прилетает по 30−40 бросков, очень легко уйти в пике.

Перед началом этой регулярки «Колорадо» вроде бы усилил вратарскую позицию, взяв Филиппа Грубауэра вместо стареющего Бернье и пригласив в свою систему одного из лучших вратарей КХЛ чеха Павла Францоуза.

В итоге Грубауэр, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», не потянул нагрузку, которая выпала на него в «Эвз» и показывает откровенно провальную статистику, а Францоузу вообще не дают шансов, хотя он цеплялся и то время, что ему отвели в НХЛ, постарался использовать по максимуму. Да и в АХЛ у чеха статистика более чем приличная.

Видимо, менеджмент «Колорадо» не может признать ошибку и посадить на трибуну немца с односторонним контрактом на три с лишним миллиона долларов. Хотя уже пора бы это сделать. Варламов не железный и очень подвержен травмам, но последние восемь матчей начинал в старте. Грубауэр в это время размахивает полотенцем на лавочке, хотя вместо него там должен быть Францоуз.

Семен ждет помощи

Но это частности. Самое главное заключается в том, что командная оборона «Колорадо» — это даже не решето, а какая непонятная субстанция. «Эвз» пропускают какое-то нереальное количество атак сходу, когда одной передачей соперник может отрезать сразу троих нападающих «Эвз», и хронически оставляют свой пятак абсолютно пустым.

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Некоторые защитники вроде Самуэля Жирара носятся по своей зоне как курицы без головы, уезжая к бортам и за собственные ворота, заставляя своих киперов биться против нападающих соперника в одиночку.

Если раньше Варламов еще что-то пытался высказывать партнерам после подобных эпизодов, то сейчас он смиренно выковыривает шайбу из сетки своих ворот и грустно смотрит повтор на кубе. Просто посмотрите, как играли защитники «Колорадо» в матче против «Торонто», который за полторы минуты просто растерзал Варламова в большинстве.

Фишка в том, что Семен с такой защитой играет уже восьмой год, а парни вроде Грубауэра приходят в ужас и просто не знают, что им делать.

Когда Варламов устает, а его бэкап не справляется, случаются серии, подобные той, что «Колорадо» выдало с середины декабря по начало февраля. 22 поражения в 27 матчах! И стремительный полет на 11-е место Запада с 5−6-й строчки.

Впрочем, в последних матчах Семену удалось сломать эту тенденцию и практически в одиночку вернуть команду в гонку за плей-офф. Сначала он сделал 24 сэйва на выезде в матче против «Виннипега», а его команда выиграла — 4:1. Затем в одиночку сражался против монструозных «Блюз», которые крушат лигу во главе с Владимиром Тарасенко. Варламов отразил 31 бросок, трижды обокрав российского форварда, стал второй звездой, но проиграл.

Следом Варламов выдал шедевральный матч, засушив «Вегас» при 40 отраженных бросках, а минувшей ночью вновь поставил на колени «Виннипег», отбив шайбу 26 раз и пропустив лишь однажды. «Колорадо» при этом оба раза победил. Сегодня и вовсе был разгром — «Джетс» получили от «Эвз» семь штук!

Да, Беднар перетряхнул все звенья, разбив ударное сочетание. Теперь Маккиннон бегает со Свеном Андригетто и Алексом Керфутом, Ландерскуг свалился в третью тройку, а Рантанен переехал во вторую — к Карлу Содербергу, который оправился от всех болячек и начал доминировать. Это добавило чуть больше баланса в оборонительных действиях, но сказать, что картина изменилась радикально пока нельзя.

Все держится на везении и уверенных действиях вратаря. Сколько еще выдержит Варламов в подобных условиях — большой вопрос. Но если «Колорадо» хочет в плей-офф, нужно начинать ему помогать. Как бы ни хотелось Семену новый контракт, силы у него небезграничны.

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