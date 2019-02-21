Илья Ковальчук продаёт особняк в Нью-Джерси за $ 18 млн

Ковальчук приобрёл участок в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси Дэвилз», подписавший с форвардом рекордный контракт. Позже Ковальчук покинул команду, договорившись о расторжении контракта, и перешёл в СКА.



Площадь особняка — 22 тыс. квадратных футов. Дом включает в себя восемь спален и 11 ванных комнат. Также в наличии есть бар, бассейн и тренажёрный зал.