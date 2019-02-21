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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Ковальчук продаёт особняк в Нью-Джерси за $ 18 млн

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выставил на продажу свой особняк в Нью-Джерси, информирует издание NY Post. Ковальчук рассчитывает выручить за особняк за $ 18 млн.

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Источник: AP 2019

Ковальчук приобрёл участок в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси Дэвилз», подписавший с форвардом рекордный контракт. Позже Ковальчук покинул команду, договорившись о расторжении контракта, и перешёл в СКА.

Площадь особняка — 22 тыс. квадратных футов. Дом включает в себя восемь спален и 11 ванных комнат. Также в наличии есть бар, бассейн и тренажёрный зал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне Ковальчук вышел на пятое место по голам в НХЛ среди россиян — у него 430 заброшенных шайб в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (649), второе место занимает Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473). На четвёртой позиции располагается Павел Буре (437).

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