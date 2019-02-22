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08:17 (мск), источник: ТАСС

Кучеров стал первым игроком НХЛ за 22 года, набравшим 100 очков в 62 и менее матчах сезона

ТАСС, 22 февраля. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 100-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став первым игроком за 22 года, которому для достижения данной отметки потребовалось 62 и менее матчей в сезоне. Последним такой результат показал бывший нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье, затративший для этого 61 встречу в 1997 году.

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Источник: AP 2019

Кучеров записал в свой актив 100-е (30+70) очко в игре против «Баффало», забросив шайбу. Также 25-летний россиянин стал первым хоккеистом в истории «Тампы», сумевшим набрать 100 и более баллов за результативность в двух сезонах подряд. Нападающий выступает за команду с 2013 года. За шесть сезонов Кучеров провел 427 матчей и набрал 434 (177+257) очка.

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С 1994 года этот случай стал всего шестым в НХЛ — набрать 100 очков за 62 игры и менее удавалось Уэйну Гретцки (56 матчей, сезон-1993/94), Рону Фрэнсису (61, 1995/96), Яромиру Ягру (52, 1995/96) и дважды Лемье (38, 1995/96 и 61, 1996/97). Кучеров — четвертый россиянин в истории лиги, показавший результат в 100 баллов минимум в двух сезонах подряд. Ранее это делали Павел Буре (1992/93, 1993/94), Евгений Малкин (2007/08, 2008/09) и Александр Овечкин (2007/08−2009/10).

Кучеров занимает 21-е место по набранным очкам среди российских хоккеистов в истории НХЛ. Ближайшим оппонентом нападающего является защитник Алексей Житник, завершивший карьеру. Он имеет на своем счету 471 (96+375) очко в 1085 матчах.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
2:1Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперФил Хаусли
Вратари
Андрей ВасилевскийКартер Хаттон
1-й период
11:26Джей.Ти. Миллер
11:26Джей.Ти. Миллер
18:13Расмус Далин(Зак Богосян, Джек Айкел)
2-й период
31:10Никита Кучеров(Тайлер Джонсон)
32:13Юхан Ларссон
3-й период
43:58Зак Богосян
46:55Эрик Чернак
48:46Расмус Ристолайнен
53:43Брэйден Пойнт
53:43Брэйден Пойнт
53:43Джефф Скиннер
Овертайм
63:34Никита Кучеров
63:34Расмус Ристолайнен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Стивен Стэмкос(Тампа-Бэй Лайтнинг)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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