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08:24 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Торонто» в матче НХЛ, Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 22 февраля. «Вашингтон» одержал победу над «Торонто» со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан гостей Александр Овечкин отметился голом, который стал для него 43-м в текущем сезоне.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Овечкин (24-я минута), Бретт Коннолли (33) и Том Уилсон (47). У проигравших отличились Андреас Джонсон (45) и Джон Таварес (60).

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Овечкин забросил 43-ю шайбу в нынешнем сезоне, он продолжает возглавлять гонку снайперов. Всего на его счету 70 (43 шайбы + 27 передач) очков в регулярном чемпионате. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, защитник команды Дмитрий Орлов и игрок обороны «Торонто» Никита Зайцев результативными действиями в матче не отметились.

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 61 матче 75 очков. «Торонто» идет четвертым с 76 очками в 60 играх.

В следующем матче «Вашингтон» 23 февраля в гостях сыграет с «Баффало». «Торонто» на следующий день примет на своей арене «Монреаль».

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В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл дома «Миннесоте» со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Павел Бучневич, для которого она стала 12-й в сезоне. Всего на его счету 23 (12+11) очка в регулярном чемпионате.

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