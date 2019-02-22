Радулов отметился голом в победном матче НХЛ с «Сент-Луисом»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и прервал 11-матчевую победную серию «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и прервал 11-матчевую победную серию «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Далласе, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) в пользу «Старз».
В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (24-я и 36-я минуты), Радек Факса (29), Александр Радулов (30) и Тайлер Сегин (60). У проигравших отличились Владимир Тарасенко (33) и Райан О’Райли (40).
Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 43 броска и был признан второй звездой игры.
|Джим Монтгомери
|Крэйг Беруби
|Антон Худобин
|Джордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
|11:36
|Джей Боумистер
|18:06
|Джейсон Спецца
|23:46
|Джейми Бенн(Миро Хейсканен, Радек Факса)
|28:53
|Радек Факса(Эса Линделл, Блэйк Комо)
|29:58
|Александр Радулов(Тайлер Сегин)
|30:54
|Джей Боумистер
|31:48
|Бретт Ритчи
|31:48
|Бретт Ритчи
|31:48
|Колтон Парэйко
|32:57
|Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли)
|35:56
|Джейми Бенн(Йон Клингберг, Эса Линделл)
|39:37
|Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Джейден Шворц)
|41:09
|Джоэл Л'Эсперанс
|45:29
|Джейден Шворц
|46:48
|Миро Хейсканен
|54:08
|Командный штраф
|59:16
|Тайлер Сегин(Джейсон Дикинсон)
Джейми Бенн (Даллас Старз), Антон Худобин (Даллас Старз), Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз)
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0