Радулов отметился голом в победном матче НХЛ с «Сент-Луисом»

Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Далласе, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) в пользу «Старз».

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (24-я и 36-я минуты), Радек Факса (29), Александр Радулов (30) и Тайлер Сегин (60). У проигравших отличились Владимир Тарасенко (33) и Райан О’Райли (40).

Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 43 броска и был признан второй звездой игры.