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09:04 (мск), источник: Р-Спорт

Радулов отметился голом в победном матче НХЛ с «Сент-Луисом»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и прервал 11-матчевую победную серию «Блюз» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Далласе, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) в пользу «Старз».

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (24-я и 36-я минуты), Радек Факса (29), Александр Радулов (30) и Тайлер Сегин (60). У проигравших отличились Владимир Тарасенко (33) и Райан О’Райли (40).

Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 43 броска и был признан второй звездой игры.

Во время загрузки произошла ошибка.
Даллас Старз
5:2
0:0, 4:2, 1:0
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2019, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериКрэйг Беруби
Вратари
Антон ХудобинДжордан Биннингтон(Джордан Биннингтон)
1-й период
11:36Джей Боумистер
18:06Джейсон Спецца
2-й период
23:46Джейми Бенн(Миро Хейсканен, Радек Факса)
28:53Радек Факса(Эса Линделл, Блэйк Комо)
29:58Александр Радулов(Тайлер Сегин)
30:54Джей Боумистер
31:48Бретт Ритчи
31:48Бретт Ритчи
31:48Колтон Парэйко
32:57Владимир Тарасенко(Райан О`Райлли)
35:56Джейми Бенн(Йон Клингберг, Эса Линделл)
39:37Райан О`Райлли(Джей Боумистер, Джейден Шворц)
3-й период
41:09Джоэл Л'Эсперанс
45:29Джейден Шворц
46:48Миро Хейсканен
54:08Командный штраф
59:16Тайлер Сегин(Джейсон Дикинсон)
Лучшие игроки матча
Джейми Бенн (Даллас Старз), Антон Худобин (Даллас Старз), Райан О`Райлли (Сент-Луис Блюз)
Статистика
13Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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