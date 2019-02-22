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10:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Аризона» в овертайме победила «Ванкувер» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Аризона» в овертайме обыграла «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в четверг в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Койотис». В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Чикран (51-я минута), Лоусон Крауз (56) и Алекс Гальченюк (62), у «Кэнакс» отличились Бо Хорват (10) и Адам Годетт (57).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Эдмонтон» на своем льду также в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
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