«Аризона» в овертайме победила «Ванкувер» в матче НХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Койотис». В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Чикран (51-я минута), Лоусон Крауз (56) и Алекс Гальченюк (62), у «Кэнакс» отличились Бо Хорват (10) и Адам Годетт (57).