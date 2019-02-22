«Аризона» в овертайме победила «Ванкувер» в матче НХЛ
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Аризона» в овертайме обыграла «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Аризона» в овертайме обыграла «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Койотис». В составе победителей шайбы забросили Джейкоб Чикран (51-я минута), Лоусон Крауз (56) и Алекс Гальченюк (62), у «Кэнакс» отличились Бо Хорват (10) и Адам Годетт (57).
В другом матче дня «Эдмонтон» на своем льду также в овертайме взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3.