Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

В домашнем матче с «Баффало» (2:1 Б) Кучеров провел 22 минуты 44 секунды, нанес восемь бросков, один из которых стал голевым, и совершил один силовой прием. Кучеров забил 30-й гол в чемпионате и первым в текущем сезоне набрал 100 очков (30 шайб + 70 результативных передач) в лиге.

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Первой звездой дня стал канадский нападающий «Монреаля» Брэндан Галлахер. В домашнем матче против «Филадельфии» (5:1) он оформил хет-трик. Галлахер впервые трижды отличился в одной игре за «Монреаль» и стал 123-м игроком в истории клуба, сумевшим забросить не менее трех шайб в одной игре.