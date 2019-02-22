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11:30 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 22 февраля. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В домашнем матче с «Баффало» (2:1 Б) Кучеров провел 22 минуты 44 секунды, нанес восемь бросков, один из которых стал голевым, и совершил один силовой прием. Кучеров забил 30-й гол в чемпионате и первым в текущем сезоне набрал 100 очков (30 шайб + 70 результативных передач) в лиге.

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Первой звездой дня стал канадский нападающий «Монреаля» Брэндан Галлахер. В домашнем матче против «Филадельфии» (5:1) он оформил хет-трик. Галлахер впервые трижды отличился в одной игре за «Монреаль» и стал 123-м игроком в истории клуба, сумевшим забросить не менее трех шайб в одной игре.

Второй звездой признан американский вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер. В домашней встрече против «Оттавы» (4:0) Шнайдер отразил все 30 бросков по своим воротам. 32-летний голкипер, пропустивший конец прошлого сезона и большую половину текущего чемпионата из-за травм, в 25-й раз в карьере оформил шатаут. В предыдущий раз Шнайдер оставлял свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2017 года, когда «Нью-Джерси» в гостях обыграл «Ванкувер» (2:0).

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