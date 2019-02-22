Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 22 февраля. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 22 февраля. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В домашнем матче с «Баффало» (2:1 Б) Кучеров провел 22 минуты 44 секунды, нанес восемь бросков, один из которых стал голевым, и совершил один силовой прием. Кучеров забил 30-й гол в чемпионате и первым в текущем сезоне набрал 100 очков (30 шайб + 70 результативных передач) в лиге.
Первой звездой дня стал канадский нападающий «Монреаля» Брэндан Галлахер. В домашнем матче против «Филадельфии» (5:1) он оформил
Второй звездой признан американский вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер. В домашней встрече против «Оттавы» (4:0) Шнайдер отразил все 30 бросков по своим воротам. 32-летний голкипер, пропустивший конец прошлого сезона и большую половину текущего чемпионата