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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Кучеров о сотом очке в сезоне НХЛ: Это был особенный момент

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил, что испытал особые чувства, когда набрал сотое очко в текущем сезоне НХЛ.

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Источник: AP 2019

Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало», в котором «Тампа» одержала победу по буллитам — 2:1. В 62 матчах «регулярки» 25-летний форвард записал себе в актив 100 очков (30 голов и 70 результативных передач).

«Это был особенный момент, — сказал Кучеров, которого цитирует официальный сайт НХЛ. — Мы играли хорошо, и, что самое главное, набрали два очка».

«После игры в раздевалке можно было видеть, как он рад, — сказал тренер “Тампы” Джон Купер о сотом очке Кучерова. — Но для меня еще более важным стало то, как за него были рады ребята, что он сделал это за 62 матча».

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