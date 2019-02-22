Кучеров о сотом очке в сезоне НХЛ: Это был особенный момент

Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало», в котором «Тампа» одержала победу по буллитам — 2:1. В 62 матчах «регулярки» 25-летний форвард записал себе в актив 100 очков (30 голов и 70 результативных передач).

«Это был особенный момент, — сказал Кучеров, которого цитирует официальный сайт НХЛ. — Мы играли хорошо, и, что самое главное, набрали два очка».

«После игры в раздевалке можно было видеть, как он рад, — сказал тренер “Тампы” Джон Купер о сотом очке Кучерова. — Но для меня еще более важным стало то, как за него были рады ребята, что он сделал это за 62 матча».