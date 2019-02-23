Клуб НХЛ «Оттава» обменял Дюшена в «Коламбус»

В рамках сделки клубы обменялись двумя игроками. «Оттава» отдала Дюшена и шведского защитника Юлиуса Бергмана, а «Коламбус» расстался с российским форвардом Виталием Абрамовым и американским нападающим Джонатаном Дэвидсоном. Также «Оттава» получила право выбора в первом раунде драфта-2019 и право условного выбора в первом раунде драфта-2020.

В текущем сезоне 28-летний Дюшен провел за «Оттаву» 50 матчей, в которых набрал 58 (27 шайб + 31 результативная передача) очков. 20-летний Абрамов был выбран «Коламбусом» в третьем раунде драфта-2016 под 65-м номером. В текущем сезоне россиянин выступал за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Кливленд», в его активе 22 (12+10) очка в 52 матчах.