«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.
В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт — три.
Семён Варламов отразил 41 бросок из 44. На счету Никиты Задорова 4 силовых приёма и 2
У Артёма Анисимова показатель полезности «-1» и 5 бросков за 17.56 (3.22 — в меньшинстве).
В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.
|Джереми Коллитон
|Джаред Беднар
|Коллин Делиа(Коллин Делиа)
|Семен Варламов
|10:15
|Коннор Мерфи
|16:09
|Карл Седерберг(Свен Андригетто, Александр Керфут)
|18:14
|Крис Куниц
|24:41
|Эрик I Густафссон
|29:30
|Тайсон Бэрри
|30:48
|Дилан Стром(Эрик I Густафссон, Данкан Кит)
|36:45
|Слэйтер Куккук
|38:05
|Джей Ти Комфер(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
|39:31
|Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз)
|43:36
|Габриэль Ландескуг(Джей Ти Комфер)
|46:41
|Тайсон Жост
|49:32
|Микко Рантанен
|50:00
|Алекс Дебринкэт(Эрик I Густафссон, Джонатан Тэйвз)
|54:38
|Джей Ти Комфер(Патрик Немет)
|58:17
|Эрик Джонсон
|59:26
|Карл Седерберг(Мэттью Колверт, Патрик Немет)
Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1