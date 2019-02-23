«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт — три.