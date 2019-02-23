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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» благодаря 41 сейву Варламова обыграл «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:3.

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В составе победителей дубли оформили Карл Сёдерберг и Джей Ти Комфер, ещё один гол на счету Габриэля Ландескога. У «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн (13 бросков в створ) и Алекс Дебринкэт. Кейн забивает четыре матча подряд, Дебринкэт — три.

Семён Варламов отразил 41 бросок из 44. На счету Никиты Задорова 4 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.16 на льду (2.00 — в меньшинстве).

У Артёма Анисимова показатель полезности «-1» и 5 бросков за 17.56 (3.22 — в меньшинстве).

В параллельной встрече «Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

Чикаго Блэкхокс
3:5
0:1, 2:1, 1:3
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжаред Беднар
Вратари
Коллин Делиа(Коллин Делиа)Семен Варламов
1-й период
10:15Коннор Мерфи
16:09Карл Седерберг(Свен Андригетто, Александр Керфут)
18:14Крис Куниц
2-й период
24:41Эрик I Густафссон
29:30Тайсон Бэрри
30:48Дилан Стром(Эрик I Густафссон, Данкан Кит)
36:45Слэйтер Куккук
38:05Джей Ти Комфер(Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг)
39:31Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз)
3-й период
43:36Габриэль Ландескуг(Джей Ти Комфер)
46:41Тайсон Жост
49:32Микко Рантанен
50:00Алекс Дебринкэт(Эрик I Густафссон, Джонатан Тэйвз)
54:38Джей Ти Комфер(Патрик Немет)
58:17Эрик Джонсон
59:26Карл Седерберг(Мэттью Колверт, Патрик Немет)
Лучшие игроки матча
Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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