Клуб НХЛ нашел замену несговорчивой русской звезде. Главная бомба зимы приблизила уход Панарина

В пятницу утром 22 февраля по североамериканскому времени в НХЛ состоялся один из самых громких обменов этого сезона. За несколько дней до закрытия трансферного окна олимпийский чемпион Мэтт Дюшен перешел из «Оттавы» в «Коламбус». Примечательно, что произошло это в день очной игры команд в Канаде. «Сенаторз» взамен главной своей звезды, которая давно хотела уйти, получили полцарства: два молодых проспекта Виталия Абрамова (играет в АХЛ) и Джонатана Дэвидссона (выступает в аренде в Швеции), выбор в первом раунде драфта-2019 и условный выбор в первом раунде драфта-2020. Если Дюшен подпишет контракт с «Блю Джекетс», его нынешний истекает 1 июля 2019 года, «Оттава» получит условный выбор в первом раунде драфта. В 50 матчах сезона канадец набрал 58 (27+31) очков. Дюшен был выбран «Колорадо» под третьим номером драфта-2009, а в ноябре 2017-го был обменен в канадский клуб, где быстро сам разочаровался и разочаровал болельщиков.

В этот же вечер Мэтт вышел на лед в форме американского клуба. Джон Торторелла определил новичка в первое звено к Панарину и Аткинсону. 28-летний форвард сыграл 19 минут, почти пяти из которых в большинстве, но полезными действиями не запомнился. Сразу после обмена заговорили о перспективности его связки с Артемием. Пока волшебства зрители не увидел, но времени, чтобы привыкнуть друг к другу совсем не было. О чем говорить, что Мэтт даже на утренней раскатке не успел побывать. К тому же россиянин играл после болезни и был малоактивен. Панарин пропустил последнюю встречу с «Монреалем» по состоянию здоровья. Тогда Торторелла жестко прокомментировал недомогание игрока: «Ему плохо. Он испачкал штаны, и его выворачивает наизнанку».

Однако у Панарина и Дюшена может и не быть времени, чтобы сыграться. Обмен второго отчасти намекает на то, что с русским нападающим могут расстаться в любой момент до дедлайна. Теперь команда усилилась и не так сильно боится потерять лидера. Правда, генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен после пятничной сделки отметил, что клуб готов рассмотреть обмен Панарина только в случае достойных предложений. Цену на хоккеиста «жакеты» выставили космическую — больше, чем они отдали за Мэтта, поэтому и покупателей пока не нашлось. Нельзя исключать вариант, что ни Панарина, ни Бобровского в дедлайн не обменяют, и тогда «Блю Джекетс» к плей-офф подходят (туда надо еще попасть, шансы на это теперь еще выросли) во всеоружии. А вот летом скорее всего потеряют свои активы: россияне уйдут бесплатно в качестве свободных агентов, только Дюшен вероятно подпишет новое соглашение.

Несмотря на то, что главные звезды атаки в этот вечер молчали, американский клуб все равно без проблем расправился с худшей командой лиги. В первом периоде счет открыл Андресен, а Аткинсон и Бьоркстранд в третьем отрезке встречи довели дело до конца. «Коламбус» в два раза перебросал соперника и не дал повода в себе усомниться.

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