«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»

Счёт в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие. Победу «огонькам» на 57-й минуте принёс Эндрю Манджапане, Броди выступил ассистентом.

Первой звездой встречи стал Манджапане, второй — Броди, третьей — форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, на его счету результативная передача.