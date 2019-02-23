«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»
В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.
В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.
Счёт в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие. Победу «огонькам» на 57-й минуте принёс Эндрю Манджапане, Броди выступил ассистентом.
Первой звездой встречи стал Манджапане, второй — Броди, третьей — форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, на его счету результативная передача.
«Калгари» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Утки» впервые уступили за три матча. «Анахайм» (57) — 13-й. От зоны
|Билл Питерс
|Боб Мюррей
|Майк Смит
|Райан Миллер
|00:24
|Дерек Грант
|21:22
|Ти. Джей. Броди(Далтон Праут, Микаэль Баклунд)
|26:13
|Дерек Грант(Картер Роуни)
|39:23
|Мэттью Ткачак
|43:40
|Ноа Хэнифин
|56:31
|Эндрю Манджапане(Ти. Джей. Броди)
Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз), Ти. Джей. Броди (Калгари Флэймз), Микаэль Баклунд (Калгари Флэймз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0