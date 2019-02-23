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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Анахайм»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1.

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Счёт в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие. Победу «огонькам» на 57-й минуте принёс Эндрю Манджапане, Броди выступил ассистентом.

Первой звездой встречи стал Манджапане, второй — Броди, третьей — форвард «Калгари» Микаэль Баклунд, на его счету результативная передача.

«Калгари» одержал четвёртую победу подряд и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Утки» впервые уступили за три матча. «Анахайм» (57) — 13-й. От зоны плей-офф он отстаёт на семь баллов.

Калгари Флэймз
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсБоб Мюррей
Вратари
Майк СмитРайан Миллер
1-й период
00:24Дерек Грант
2-й период
21:22Ти. Джей. Броди(Далтон Праут, Микаэль Баклунд)
26:13Дерек Грант(Картер Роуни)
39:23Мэттью Ткачак
3-й период
43:40Ноа Хэнифин
56:31Эндрю Манджапане(Ти. Джей. Броди)
Лучшие игроки матча
Эндрю Манджапане (Калгари Флэймз), Ти. Джей. Броди (Калгари Флэймз), Микаэль Баклунд (Калгари Флэймз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
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