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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виннипег» обыграл «Вегас» благодаря дублю Лайне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение во встрече с «Виннипег Джетс», матч завершился со счётом 3:6.

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Для «рыцарей» поражение стало уже третьим подряд, «Виннипег» прервал неудачную серию из трёх матчей.

 Уже к 89-й секунде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Николай Элерс и Кайл Коннор. К 29-й минуте «Вегас» отыгрался благодаря голам Пьера-Эдуара Белльмара и Ши Теодора. «Виннипегу» удалась концовка второго периода: за 35 секунд они забили дважды усилиями Патрика Лайне и Адама Лаури. На 41-й минуте Джонатан Маршессо сократил отставание гостей, но вскоре Лайне оформил дубль. Точку поставил гол в пустые ворота «Вегаса» от Эндрю Коппа.

Вегас Голден Найтс
3:6
1:2, 1:2, 1:2
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2223.02.2019, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланПол Морис
Вратари
Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)Коннор Хеллебайк
1-й период
00:56Николай Элерс(Брайан Литтл, Кайл Коннор)
01:28Кайл Коннор(Сами Нику, Брайан Литтл)
04:56Тайлер Майерс
10:08Матье Перро
15:43Пьер-Эдуард Белльмар(Томаш Носек, Райан Ривз)
2-й период
25:44Макс Пачоретти
28:09Ши Теодор(Алекс Так, Пол Штястны)
29:03Бен Чиаро
38:51Райлли Смит
39:29Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
39:56Адам Лаури(Бен Чиаро)
3-й период
40:08Джонатан Маршессо(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
45:24Макс Пачоретти
45:46Брэйден Макнэбб
46:31Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
58:34Эндрю Копп(Джейкоб Трауба, Адам Лаури)
Лучшие игроки матча
Патрик Лайне (Виннипег Джетс), Пьер-Эдуард Белльмар (Вегас Голден Найтс), Ши Теодор (Вегас Голден Найтс)
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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