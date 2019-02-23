«Виннипег» обыграл «Вегас» благодаря дублю Лайне
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение во встрече с «Виннипег Джетс», матч завершился со счётом 3:6.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение во встрече с «Виннипег Джетс», матч завершился со счётом 3:6.
Для «рыцарей» поражение стало уже третьим подряд, «Виннипег» прервал неудачную серию из трёх матчей.
Уже к 89-й секунде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Николай Элерс и Кайл Коннор. К 29-й минуте «Вегас» отыгрался благодаря голам
|Жерар Галлан
|Пол Морис
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|Коннор Хеллебайк
|00:56
|Николай Элерс(Брайан Литтл, Кайл Коннор)
|01:28
|Кайл Коннор(Сами Нику, Брайан Литтл)
|04:56
|Тайлер Майерс
|10:08
|Матье Перро
|15:43
|Пьер-Эдуард Белльмар(Томаш Носек, Райан Ривз)
|25:44
|Макс Пачоретти
|28:09
|Ши Теодор(Алекс Так, Пол Штястны)
|29:03
|Бен Чиаро
|38:51
|Райлли Смит
|39:29
|Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
|39:56
|Адам Лаури(Бен Чиаро)
|40:08
|Джонатан Маршессо(Вильям Карлссон, Райлли Смит)
|45:24
|Макс Пачоретти
|45:46
|Брэйден Макнэбб
|46:31
|Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Джейкоб Трауба)
|58:34
|Эндрю Копп(Джейкоб Трауба, Адам Лаури)
Патрик Лайне (Виннипег Джетс), Пьер-Эдуард Белльмар (Вегас Голден Найтс), Ши Теодор (Вегас Голден Найтс)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0