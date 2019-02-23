«Виннипег» обыграл «Вегас» благодаря дублю Лайне

Для «рыцарей» поражение стало уже третьим подряд, «Виннипег» прервал неудачную серию из трёх матчей.



Уже к 89-й секунде команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы — точными бросками отметились Николай Элерс и Кайл Коннор. К 29-й минуте «Вегас» отыгрался благодаря голам Пьера-Эдуара Белльмара и Ши Теодора. «Виннипегу» удалась концовка второго периода: за 35 секунд они забили дважды усилиями Патрика Лайне и Адама Лаури. На 41-й минуте Джонатан Маршессо сократил отставание гостей, но вскоре Лайне оформил дубль. Точку поставил гол в пустые ворота «Вегаса» от Эндрю Коппа.