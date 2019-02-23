Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В гостевом матче против «Оттавы» (3:0) Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Бобровский в четвертый раз в сезоне провел матч «на ноль», всего на счету 30-летнего россиянина теперь 28 матчей в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб в карьере.
Первой звездой дня стал 23-летний нападающий «Колорадо» Джей Ти Комфер. В гостевой игре против «Чикаго» (5:3) Комфер забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Форвард, который проводит третий сезон в НХЛ, впервые в карьере набрал три очка за результативность в одной игре.
Третьей звездой дня признан финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. В гостевом матче против «Вегаса» (6:3) он забросил две шайбы. Лайне сумел забить впервые за 15 матчей, 20-летний нападающий не забивал с 13 января, когда отличился в домашнем матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ).