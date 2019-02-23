Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

В гостевом матче против «Оттавы» (3:0) Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Бобровский в четвертый раз в сезоне провел матч «на ноль», всего на счету 30-летнего россиянина теперь 28 матчей в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб в карьере.

Первой звездой дня стал 23-летний нападающий «Колорадо» Джей Ти Комфер. В гостевой игре против «Чикаго» (5:3) Комфер забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Форвард, который проводит третий сезон в НХЛ, впервые в карьере набрал три очка за результативность в одной игре.