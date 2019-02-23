Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс3
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс3
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз0
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
23:59
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
12Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
12:07 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх

В гостевом матче против «Оттавы» (3:0) Бобровский отразил все 22 броска по своим воротам. Бобровский в четвертый раз в сезоне провел матч «на ноль», всего на счету 30-летнего россиянина теперь 28 матчей в регулярных чемпионатах без пропущенных шайб в карьере.

Первой звездой дня стал 23-летний нападающий «Колорадо» Джей Ти Комфер. В гостевой игре против «Чикаго» (5:3) Комфер забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Форвард, который проводит третий сезон в НХЛ, впервые в карьере набрал три очка за результативность в одной игре.

Третьей звездой дня признан финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. В гостевом матче против «Вегаса» (6:3) он забросил две шайбы. Лайне сумел забить впервые за 15 матчей, 20-летний нападающий не забивал с 13 января, когда отличился в домашнем матче с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Завершился регулярный чемпионат КХЛ
Браво, Медведева и Туктамышева. И кого теперь отправлять на ЧМ?
Устюгов выходит на защиту титула. Клебо — против
Клуб НХЛ нашел замену русской звезде. Главная бомба зимы
Азмун — попадание в «десятку». Агенты оценивают трансферы РПЛ
У «Барселоны» проблемы с нападением. В Севилье они проявятся
Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь