Главная звезда Канады попала под санкции НХЛ. В Америке больше не будет неприкасаемых хоккеистов

Скажите, часто ли большие хоккейные звезды грубо нарушают правила и попадают под штрафные санкции? Отнюдь. Принято считать, что заслуженные хоккеисты должны держать эмоции при себе и не выключать голову. Поэтому двухматчевая дисквалификация Коннора Макдэвида вызвала резонанс в североамериканском сообществе. Как департамент по вопросам безопасности игроков выписал столь суровое наказание самому дорогому хоккеисты планеты?

Канадский вундеркинд был наказан за удар в голову защитника «Айлендерс» Ника Ледди. Эпизод произошел на 18-й минуте первого периода матча, который завершился победой «Эдмонтона» в овертайме со счетом 4:3. Судьи оценили нарушение Макдэвида малым штрафом. Теперь помимо дисквалификации Коннору придется заплатить и денежный штраф в размере 134 тысяч долларов — по условиям коллективного трудового соглашения он рассчитывается исходя из среднегодовой зарплаты хоккеиста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1a32VctkljE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как на официальном сайте НХЛ появилась информация о дисквалификации капитана «Ойлерз», клуб выпустил заявление, в котором не согласился с наказанием своего хоккеиста.

— Мы невероятно разочарованы решением лиги. Мы совершенно несогласны с решением. Его тяжело принять команде и болельщикам в такой важный момент сезона. Мы однозначно поддержим Коннора, когда он изучит все свои дальнейшие возможности.

Многие были возмущены решением департамента и потому, что для Макдэвида это первая дисквалификация, никогда прежде он не был уличен в грязной игре. Как правило, к игрокам без истории нарушений отношение чуть более лояльное. Тем более к звездам. Ранее Евгений Малкин пропустил лишь один матч за куда более очевидное нарушение — за опасную игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Филадельфии» Майкла Раффла. По идее за такое он мог получить и пять матчей. Для Джино эта дисквалификация стала первой. Русского форварда далеко не в первый раз подвели нервы, в начале сезона был удар в голову Оши, но тогда обошлось без штрафных санкций.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JQEmahIn49A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне отчетливо прослеживается тенденция в НХЛ, согласно которой судить всех игроков собираются одинаково, не обращая внимания на достижения и регалии. Неприкасаемых быть не должно — абсолютно правильная позиция. В этом году дисквалификации получали капитан «Калгари» Джиордано, защитник «Сан-Хосе» Карлссон, Малкин и вот теперь Макдэвид. Лига как бы намекает — щадить никого не будут, даже Кросби. Хотя Сиду в разные годы многое прощали.

Согласно правилам, за такое нарушение, какое сделал Макдэвид, предусмотрен пропуск двух игр. Сам Коннор говорил, что неумышленно нанес удар Ледди, тот обошелся без сотрясения мозга, однако эти факты не освобождают нарушителя от ответственности. По идее Макдэвид по ходу игры должен был получить не две минуты штрафа, а больше. Но капитан «Эдмонтона», отсидев в боксе, вернулся и забил в овертайме.