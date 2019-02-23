Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»
ТАСС, 23 февраля. «Вашингтон» проиграл «Баффало» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 23 февраля. «Вашингтон» проиграл «Баффало» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин (23-я минута).
В текущем сезоне на его счету 44 гола и 27 результативных передач, он продолжает возглавлять гонку снайперов.
Также у «Вашингтона» отличился Андре Бураковски (45), в составе «Баффало» шайбы забросили Джейсон Поминвилль (4), Сэм Райнхарт (13, 46, 60) и Расмус Далин (40).
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 75 очков в 62 матчах, «Баффало» с 66 очками после 61 игры идет 10-м.
В следующем матче «Вашингтон» 24 февраля примет «Рейнджерс», «Баффало» 26 февраля в гостях сыграет с «Торонто».
В параллельном матче «Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Двумя передачами в составе победителей отметился российский форвард Павел Бучневич, точный пас также записал на свой счет Владислав Наместников. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 19 бросков из 21 по своим воротам.