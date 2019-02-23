Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

Источник: AP 2019

Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин (23-я минута).

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В текущем сезоне на его счету 44 гола и 27 результативных передач, он продолжает возглавлять гонку снайперов.

Также у «Вашингтона» отличился Андре Бураковски (45), в составе «Баффало» шайбы забросили Джейсон Поминвилль (4), Сэм Райнхарт (13, 46, 60) и Расмус Далин (40).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 75 очков в 62 матчах, «Баффало» с 66 очками после 61 игры идет 10-м.

В следующем матче «Вашингтон» 24 февраля примет «Рейнджерс», «Баффало» 26 февраля в гостях сыграет с «Торонто».