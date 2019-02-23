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23 февраля, источник: ТАСС

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

ТАСС, 23 февраля. «Вашингтон» проиграл «Баффало» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин (23-я минута).

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В текущем сезоне на его счету 44 гола и 27 результативных передач, он продолжает возглавлять гонку снайперов.

Также у «Вашингтона» отличился Андре Бураковски (45), в составе «Баффало» шайбы забросили Джейсон Поминвилль (4), Сэм Райнхарт (13, 46, 60) и Расмус Далин (40).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав 75 очков в 62 матчах, «Баффало» с 66 очками после 61 игры идет 10-м.

В следующем матче «Вашингтон» 24 февраля примет «Рейнджерс», «Баффало» 26 февраля в гостях сыграет с «Торонто».

В параллельном матче «Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:2. Двумя передачами в составе победителей отметился российский форвард Павел Бучневич, точный пас также записал на свой счет Владислав Наместников. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 19 бросков из 21 по своим воротам.

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