Малкин забил, Симмондс устроил бойню. Дерби на глазах у 70 тысяч зрителей
А волосатый Гритти был словно Рокки Бальбоа.
А волосатый Гритти был словно Рокки Бальбоа.
Пенсильванское дерби между «Питтсбургом» и «Филадельфией» — это всегда интересно. А если оно проходит на открытом воздухе, на трибунах собираются почти 70 000 зрителей, и при этом обе команды отчаянно борются за попадание в
Несмотря на тёплую погоду, организаторы не стали вносить изменения ни в срок проведения матча, ни в его формат. Перед началом игры руководство НХЛ разослало командам и прессе длиннейший список непредвиденных обстоятельств, которые могут случиться во время матча на открытом воздухе. Самым забавным из них можно считать правило, что если во время игры вдруг пойдёт дождь, то результат будет считаться официальным по итогам двух сыгранных периодов.
«А что вы смеётесь, я один раз в такой игре участвовал, когда был ещё студентом. Мы играли против университета
Одним из полноправных участников действа стал талисман «Филадельфии» Гритти, появившийся на стадионе внезапно — в стиле легендарного Рокки Бальбоа.
На этот раз состоялись не только все три периода, но и овертайм. А началось всё c гола капитана «пингвинов» Сидни Кросби, который на восьмой минуте первого периода подкараулил потерю Якуба Ворачека в своей зоне и огорчил голкипера «оранжевых» Брайана Эллиотта изящной обводкой.
Затем команды обменялись голами (Шон Кутюрье отличился в быстрой контратаке, выстрелив без замаха, а Джастин Шульц добил собственный же бросок), а затем наступило время Евгения Малкина. Россиянин увеличил преимущество «Питтсбурга» до двух шайб, сделав это не без доли везения. После мощного выстрела уральца снаряд скользнул по ловушке Эллиотта, взмыл вверх, а затем ударился о заднюю сторону щитка голкипера и отлетел за линию. Вратарь не мог видеть всех этих кульбитов шайбы, и выручить «Филадельфию» не сумел.
Казалось, что добытого перевеса «пингвинам» хватит, чтобы довести матч до конца, но подопечные Скотта Гордона так не считали. Усилиями Джеймса Ван Римсдайка и всё того же Ворачека, «лётчики» смогли перевести встречу в овертайм.
«Я не видел момента броска, когда “Филадельфия” сравняла. Конечно, мне нужно было сыграть лучше. Соперник много бросал по воротам через трафик, мне надо было действовать внимательней», — признал вратарь «пингвинов» Мэтт Мюррей.
Дополнительное время продлилось две минуты — столько потребовалось Клоду Жиру, чтобы отправить болельщиков «Филадельфии» по домам счастливыми. Кистевой бросок
Нельзя отдельно не отметить эпизод, случившийся в конце первого периода. Форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс, за которым перед дедлайном охотится половина лиги, сам устроил знатную охоту, выбрав на роль жертвы защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулена. Подловив его у борта, Симмондс мощно врезал Дюмулену плечом в подбородок, чем тут же спровоцировал массовую потасовку. Игрок «Питтсбурга» несколько минут пролежал неподвижно на льду, но затем сам смог подняться и уехать на скамейку запасных — в игру Дюмулен уже не вернулся.
Мстить за партнёра
«Это не типичная ситуация, но я считаю, что мы неплохо справились. Оставшиеся в строю четыре защитника сыграли очень много минут и действовали хорошо. Конечно, мы должны были выигрывать. Нужно извлечь уроки из того, что случилось, потому что это был словно матч
За свой приём Симмондс не получил даже малого штрафа — удаление Уэйну выписали, но за неспортивное поведение.
|Скотт Гордон
|Майк Салливан
|Брайан Эллиотт(Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт, Брайан Эллиотт)
|Мэттью Мюррей
|05:47
|Роберт Хегг
|05:47
|Гарретт Уилсон
|07:59
|Сидни Кросби(Крис Летанг)
|12:06
|Шон Кутюрье(Оскар Линдблум, Якуб Ворачек)
|16:23
|Уэйн Симмондс
|16:23
|Крис Летанг
|21:03
|Джек Джонсон
|30:01
|Джастин Шульц(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
|46:29
|Евгений Малкин(Фил Кессел, Зак Астон-Ризе)
|54:51
|Роберт Хегг
|54:51
|Евгений Малкин
|55:40
|Мэтт Каллен
|56:56
|Джеймс ван Римсдайк(Якуб Ворачек, Клод Жиру)
|59:40
|Якуб Ворачек(Шон Кутюрье)
|61:59
|Клод Жиру(Трэвис Санхейм, Нолан Патрик)
Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз), Джастин Шульц (Питтсбург Пингвинз), Шон Кутюрье (Филадельфия Флайерз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0