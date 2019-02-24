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24 февраля, источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.

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Источник: AP 2019

Капитан столичной команды Александр Овечкин не сумел отметиться результативным броском и прервал голевую серию из пяти матчей. Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги с 44 заброшенными шайбами. При этом он отметился результативной передачей.

В составе победителей точными бросками отметились: Никлас Бекстрём (дважды), Михал Кемпны, Том Уилсон, Ник Дауд и Евгений Кузнецов, отличившийся в овертайме. У гостей дубль оформил Брэди Шей, по голу забили Крис Крайдер, Джимми Веси и Владислав Наместников.

Вашингтон Кэпиталз
6:5ОТ
2:1, 1:1, 2:3
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2224.02.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДэвид Куинн
Вратари
Финикс КоплиХенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
1-й период
00:21Крис Крайдер(Джимми Веси, Мика Зибанежад)
04:19Брэди Шей
18:42Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Ти. Джей. Оши)
19:03Михал Кемпны(Бретт Коннолли, Андре Бураковски)
2-й период
21:24Дмитрий I Орлов
23:39Лиас Андерссон
25:09Том Уилсон(Якуб Врана, Ларс Эллер)
26:01Командный штраф
32:47Михал Кемпны
32:47Лиас Андерссон
35:50Ларс Эллер
38:18Брэди Шей(Коннор Брикли, Лиас Андерссон)
3-й период
40:21Джимми Веси
42:25Ник Дауд(Трэвис Бойд, Брукс Орпик)
43:01Никлас II Бэкстрем
44:54Карл Хагелин
46:01Владислав Наместников(Нил Пионк, Энтони Дианджело)
46:23Мэтт Нисканен
46:23Том Уилсон
46:23Том Уилсон
46:23Райан Стром
46:23Энтони Дианджело
46:23Райан Стром
56:17Брукс Орпик
56:17Брукс Орпик
56:17Коннор Брикли
59:29Брэди Шей(Кевин Шаттенкирк, Мика Зибанежад)
Овертайм
64:20Евгений Кузнецов(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
Лучшие игроки матча
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэди Шей (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
21Штрафное время19
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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