Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей

Капитан столичной команды Александр Овечкин не сумел отметиться результативным броском и прервал голевую серию из пяти матчей. Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги с 44 заброшенными шайбами. При этом он отметился результативной передачей.