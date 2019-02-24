Александр Овечкин прервал голевую серию из пяти матчей
«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.
«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице США и закончилась со счётом 6:5 ОТ в пользу хозяев.
Капитан столичной команды Александр Овечкин не сумел отметиться результативным броском и прервал голевую серию из пяти матчей. Россиянин продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги с 44 заброшенными шайбами. При этом он отметился результативной передачей.
В составе победителей точными бросками отметились: Никлас Бекстрём (дважды), Михал Кемпны, Том Уилсон, Ник Дауд и Евгений Кузнецов, отличившийся в овертайме. У гостей дубль оформил Брэди Шей, по голу забили Крис Крайдер, Джимми Веси и Владислав Наместников.
|Тодд Рирден
|Дэвид Куинн
|Финикс Копли
|Хенрик Лундквист(Хенрик Лундквист)
|00:21
|Крис Крайдер(Джимми Веси, Мика Зибанежад)
|04:19
|Брэди Шей
|18:42
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Ти. Джей. Оши)
|19:03
|Михал Кемпны(Бретт Коннолли, Андре Бураковски)
|21:24
|Дмитрий I Орлов
|23:39
|Лиас Андерссон
|25:09
|Том Уилсон(Якуб Врана, Ларс Эллер)
|26:01
|Командный штраф
|32:47
|Михал Кемпны
|32:47
|Лиас Андерссон
|35:50
|Ларс Эллер
|38:18
|Брэди Шей(Коннор Брикли, Лиас Андерссон)
|40:21
|Джимми Веси
|42:25
|Ник Дауд(Трэвис Бойд, Брукс Орпик)
|43:01
|Никлас II Бэкстрем
|44:54
|Карл Хагелин
|46:01
|Владислав Наместников(Нил Пионк, Энтони Дианджело)
|46:23
|Мэтт Нисканен
|46:23
|Том Уилсон
|46:23
|Том Уилсон
|46:23
|Райан Стром
|46:23
|Энтони Дианджело
|46:23
|Райан Стром
|56:17
|Брукс Орпик
|56:17
|Брукс Орпик
|56:17
|Коннор Брикли
|59:29
|Брэди Шей(Кевин Шаттенкирк, Мика Зибанежад)
|64:20
|Евгений Кузнецов(Дмитрий I Орлов, Александр Овечкин)
Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Брэди Шей (Нью-Йорк Рейнджерс)
|21
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0