Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли «Далласу» победить «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 25 февраля. «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 25 февраля. «Даллас» обыграл «Чикаго» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Радек Факса (12-я минута), российский нападающий Александр Радулов (18), Матс Цуккарелло (22) и Джейдон Спецца (49).
У хозяев шайбы забросили Крис Куниц (23), Дрейк Каджула (36) и Джонатан Тэйвз (45).
Радулов также отличился голевой передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 49 очков (17+32) в 51 матче. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 44 броска из 47 и стал второй звездой матча.
«Даллас» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 62 матчах. «Чикаго» расположился на 11-й строчке с 61 очком в 63 встречах.
В следующем матче «Даллас» 27 февраля сыграет на выезде с «Вегасом». «Чикаго» на следующий день встретится в гостях с «Анахаймом».
В другом матче дня «Детройт» потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Сан-Хосе» со счетом 3:5.