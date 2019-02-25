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09:28 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ, Тарасенко отметился голевой передачей

ТАСС, 25 февраля. «Сент-Луис» проиграл «Миннесоте» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе хозяев шайбы забросили Джейсон Закер (32-я минута) и Райан Донато (63). У проигравших отличился Алекс Пьетранджело (48).

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В активе российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко результативная передача.

Всего в активе 27-летнего форварда 53 очка (27 голов + 26 передач) в текущем сезоне.

«Сент-Луис» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка в 62 матчах. «Миннесота» с 66 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Сент-Луис» 27 февраля дома сыграет с «Нэшвиллом», «Миннесота» в этот же день встретится на выезде с «Виннипегом».

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В другом матче дня «Калгари» одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях «Оттаву» со счетом 2:1. «Калгари» лидирует в Западной конференции с 85 очками в 62 матчах. «Оттава» замыкает таблицу Востока (49 очков, 62 матча).

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