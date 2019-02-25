«Аризона» обыграла «Виннипег»
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег" со счетом 4:1.
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег" со счетом 4:1.
Российский защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 14 минут, за которые нанес 2 броска и сделал 10 силовых приемов при показателе полезности «-2».
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 12 минут, сделал 3 силовых приема при показателе полезности «+1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Виннипег» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Голы: Лайне — 28 (бол., Уилер, Коннор), 2:11 — 0:1. Ричардсон — 12 (Хиностроза, Голигоски), 5:43 — 1:1. Круз — 10 (Яльмарссон, Экман-Ларссон), 27:40 — 2:1. Келлер — 12 (Гальченюк, Голигоски), 33:46 — 3:1. Арчибальд — 9 (п.в., Степан), 59:29 — 4:1.
Вратари: Кюмпер — Броссуа (58:02 — 59:29).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (9+9+6) — 35 (6+12+17).
Наши: Любушкин (12.35/0/+1) — Куликов (14.15/2/-2).
25 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
|Рик Токкет
|Пол Морис
|Дарси Кюмпер
|Лоран Броссуа(Лоран Броссуа)
|01:27
|Алекс Гальченюк
|02:11
|Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Кайл Коннор)
|05:43
|Брэд Ричардсон(Винс Хиностроза, Алекс Голигоски)
|08:21
|Адам Лаури
|20:44
|Марио Кемпе
|27:40
|Лоусон Круз(Никлас Яльмарссон, Оливер Экман-Ларссон)
|33:46
|Клейтон Келлер(Алекс Гальченюк, Алекс Голигоски)
|35:40
|Бен Чиаро
|38:49
|Оливер Экман-Ларссон
|51:04
|Рихард Паник
|59:29
|Джош Арчибальд(Дерек Степан)
Дарси Кюмпер (Аризона Койотс), Клейтон Келлер (Аризона Койотс), Лоусон Круз (Аризона Койотс)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0