Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз1
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
24.02
Чикаго Блэкхокс3
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт Ред Уингз3
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
26.02
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
10Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аризона» обыграла «Виннипег»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег"​ со счетом 4:1.

Наверх
Источник: AP 2019

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 14 минут, за которые нанес 2 броска и сделал 10 силовых приемов при показателе полезности «-2».

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 12 минут, сделал 3 силовых приема при показателе полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Виннипег» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Голы: Лайне — 28 (бол., Уилер, Коннор), 2:11 — 0:1. Ричардсон — 12 (Хиностроза, Голигоски), 5:43 — 1:1. Круз — 10 (Яльмарссон, Экман-Ларссон), 27:40 — 2:1. Келлер — 12 (Гальченюк, Голигоски), 33:46 — 3:1. Арчибальд — 9 (п.в., Степан), 59:29 — 4:1.

Вратари: Кюмпер — Броссуа (58:02 — 59:29).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (9+9+6) — 35 (6+12+17).

Наши: Любушкин (12.35/0/+1) — Куликов (14.15/2/-2).

25 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

Во время загрузки произошла ошибка.
Аризона Койотс
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2325.02.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетПол Морис
Вратари
Дарси КюмперЛоран Броссуа(Лоран Броссуа)
1-й период
01:27Алекс Гальченюк
02:11Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Кайл Коннор)
05:43Брэд Ричардсон(Винс Хиностроза, Алекс Голигоски)
08:21Адам Лаури
2-й период
20:44Марио Кемпе
27:40Лоусон Круз(Никлас Яльмарссон, Оливер Экман-Ларссон)
33:46Клейтон Келлер(Алекс Гальченюк, Алекс Голигоски)
35:40Бен Чиаро
38:49Оливер Экман-Ларссон
3-й период
51:04Рихард Паник
59:29Джош Арчибальд(Дерек Степан)
Лучшие игроки матча
Дарси Кюмпер (Аризона Койотс), Клейтон Келлер (Аризона Койотс), Лоусон Круз (Аризона Койотс)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Аризона Койотс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Виннипег Джетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка
Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Тутберидзе (фото)
Никитину и Третьякова не пустили на ОИ, а они выиграли КМ
Вопреки всему. Год со дня победы российских хоккеистов на ОИ
Два очка Радулова и 44 сейва Худобина помогли победить «Далласу»
«Сент-Луис» проиграл, Тарасенко отметился голевой передачей
«Монако» одолел «Лион», продлив серию без поражений в чемпионате
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь