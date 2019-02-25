«Анахайм» обменял Монтура в «Баффало»

«Анахайм» также получит от «Баффало» право выбора в первом раунде драфта, номер которого определится позднее.

Монтур за «Дакс» сыграл 62 матча в нынешнем регулярном чемпионате, набрал 25 очков (5 шайб и 20 результативных передач). Контракт с 24-летним канадцем действует до 1 июля 2020 года, после чего Монтур может стать неограниченно свободным агентом. Монтур был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта 2014 года под общим 55-м номером.