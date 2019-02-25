«Анахайм» обменял Монтура в «Баффало»
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Анахайм Дакс» обменял защитника Брэндона Монтура в «Баффало Сэйбрз» на другого игрока обороны Брэндана Гюля, сообщается на сайте НХЛ.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Анахайм Дакс» обменял защитника Брэндона Монтура в «Баффало Сэйбрз» на другого игрока обороны Брэндана Гюля, сообщается на сайте НХЛ.
«Анахайм» также получит от «Баффало» право выбора в первом раунде драфта, номер которого определится позднее.
Монтур за «Дакс» сыграл 62 матча в нынешнем регулярном чемпионате, набрал 25 очков (5 шайб и 20 результативных передач). Контракт с 24-летним канадцем действует до 1 июля 2020 года, после чего Монтур может стать неограниченно свободным агентом. Монтур был выбран «Анахаймом» во втором раунде драфта 2014 года под общим 55-м номером.
Гюль в текущем сезоне отдал пять передач в 23 матчах за «Баффало», также 21-летний канадский защитник провел 50 игр в Американской хоккейной лиге (AHL), где набрал 27 очков (5+22).