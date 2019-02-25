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11:42 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Далласа» Цуккарелло получил травму и выбыл на месяц

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Норвежский нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Матс Цуккарелло получил травму в первом матче после обмена и выбыл на месяц, сообщается на сайте лиги.

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В субботу «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Цуккарелло в «Даллас», уже в воскресенье в гостевом матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 в пользу «Старз») 31-летний форвард получил повреждение верхней части тела. Отмечается, что врачи наложили на руку Цуккарелло гипс, а форвард выбыл как минимум на месяц.

«Очень неудачно получилось, очень неприятно. Я сразу понял, что с рукой не все в порядке. Не был уверен, что она сломана, но подозревал перелом. В понедельник или во вторник меня еще раз осмотрят, а дальше будет видно», — сказал Цуккарелло.

Травму верхней части тела также получил нападающий «Далласа» Джейми Бенн в матче против «Каролины» (0:3 — поражение «Старз»).

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