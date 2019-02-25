Нападающий «Далласа» Цуккарелло получил травму и выбыл на месяц

В субботу «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял Цуккарелло в «Даллас», уже в воскресенье в гостевом матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 в пользу «Старз») 31-летний форвард получил повреждение верхней части тела. Отмечается, что врачи наложили на руку Цуккарелло гипс, а форвард выбыл как минимум на месяц.

«Очень неудачно получилось, очень неприятно. Я сразу понял, что с рукой не все в порядке. Не был уверен, что она сломана, но подозревал перелом. В понедельник или во вторник меня еще раз осмотрят, а дальше будет видно», — сказал Цуккарелло.