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11:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Детройт» обменял Нюквиста в «Сан-Хосе»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» обменял шведского форварда Густава Нюквиста в «Сан-Хосе Шаркс» на выбор во втором раунде драфта 2019 года и условный выбор в третьем раунде драфта-2020, сообщается на сайте лиги.

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Четырехлетний контракт с 29-летним нападающим заканчивается 1 июля, после чего Нюквист может стать неограниченно свободным агентом. Шведский форвард был выбран «Ред Уингз» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 121-м номером. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Нюквист набрал 49 очков (16 шайб и 33 результативные передачи) в 62 матчах за «Детройт».

«Густав — талантливый, универсальный форвард, обладающий огромной скоростью и отличным пониманием игры. Его послужной список говорит сам за себя, и мы рады, что он появится в нашей раздевалке», — сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон.

Всего Нюквист сыграл 481 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, записав в них на свой счет 295 очков (125+170) и еще восемь баллов (4+4) в 35 встречах розыгрыша Кубка Стэнли.

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