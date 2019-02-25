«Детройт» обменял Нюквиста в «Сан-Хосе»

Четырехлетний контракт с 29-летним нападающим заканчивается 1 июля, после чего Нюквист может стать неограниченно свободным агентом. Шведский форвард был выбран «Ред Уингз» в четвертом раунде драфта 2008 года под общим 121-м номером. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Нюквист набрал 49 очков (16 шайб и 33 результативные передачи) в 62 матчах за «Детройт».

«Густав — талантливый, универсальный форвард, обладающий огромной скоростью и отличным пониманием игры. Его послужной список говорит сам за себя, и мы рады, что он появится в нашей раздевалке», — сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон.