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20:36 (мск), источник: ТАСС

Российский голкипер «Колорадо» Варламов признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер клуба «Колорадо» Семен Варламов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019
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На прошедшей неделе 30-летний Варламов провел три матча, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 1,34 шайбы при показателе отраженных бросков 96,4%. В матче против «Вегаса» Варламов сыграл на ноль.

Второй звездой недели стал финский форвард «Флориды» Александр Барков, набравший в четырех встречах 7 (3 шайбы + 4 голевые передачи) очков.

Третьей звездой стал российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который дважды сыграл на ноль в трех матчах, пропуская в среднем 1,01 шайбу при показателе отраженных бросков 96,3%.

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