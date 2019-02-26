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08:41 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес». Кучеров побил личный рекорд результативности в НХЛ

ТАСС, 26 февраля. «Тампа-Бэй» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:3 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голевой передачей, набрав 101-е очко и побив собственный рекорд результативности за один сезон.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (2-я минута), Энтони Сирелли (9) и Джей Ти Миллер (53). У гостей отличились Алекс Аяфалло (46), Джонни Бродзински (51) и Остин Вагнер (52). Кучеров отметился результативной передачей с эпизоде с голом Пойнта. Это позволило россиянину набрать 101-е (30+71) очко в текущем сезоне и побить рекорд личный результативности, установленный в прошлом регулярном чемпионате — тогда на его счету было 100 (39+61) баллов.

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Овертайм голов не принес, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Тампы», один бросков также реализовал Кучеров. Лучшим игроком встречи стал нападающий хозяев Стивен Стэмкос (0:2). Второй звездой матча был признан Сирелли (1+0), третьей — Вагнер (1+1). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 30 сейвов, а форвард гостей Илья Ковальчук очков не набрал, реализовав послематчевый буллит.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 100 очков в 63 матчах. «Лос-Анджелес» расположился на 15-й строчке Западной конференции с 53 очками в 62 встречах. Следующую игру «Тампа» проведет 28 февраля в гостях против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Лос-Анджелес» днем ранее на выезде сыграет с «Каролиной».

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:3Б
2:0, 0:0, 1:3, 0:0
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2326.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперУилли Дежарден
Вратари
Андрей ВасилевскийДжек Кэмпбелл
1-й период
00:55Дион Фанеф
01:05Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос, Никита Кучеров)
08:08Энтони Чирелли(Брэйдон Коберн, Янни Гурд)
10:26Эрик Чернак
14:13Джей.Ти. Миллер
16:39Кайл Клиффорд
2-й период
23:47Анже Копитар
31:23Эрик Чернак
3-й период
41:32Джей.Ти. Миллер
45:20Алекс Иафалло(Остин Вагнер)
50:30Джонни Бродзински(Брендан Лейпсик)
51:06Остин Вагнер(Тревор Льюис, Шон Уокер)
52:04Джей.Ти. Миллер(Стивен Стэмкос)
54:18Дастин Браун
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Виктор Хедман(Тампа-Бэй Лайтнинг)
Лучшие игроки матча
Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Остин Вагнер (Лос-Анджелес Кингз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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