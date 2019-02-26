«Тампа» обыграла «Лос-Анджелес». Кучеров побил личный рекорд результативности в НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (2-я минута), Энтони Сирелли (9) и Джей Ти Миллер (53). У гостей отличились Алекс Аяфалло (46), Джонни Бродзински (51) и Остин Вагнер (52). Кучеров отметился результативной передачей с эпизоде с голом Пойнта. Это позволило россиянину набрать 101-е (30+71) очко в текущем сезоне и побить рекорд личный результативности, установленный в прошлом регулярном чемпионате — тогда на его счету было 100 (39+61) баллов.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Овертайм голов не принес, а в серии буллитов точнее были хоккеисты «Тампы», один бросков также реализовал Кучеров. Лучшим игроком встречи стал нападающий хозяев Стивен Стэмкос (0:2). Второй звездой матча был признан Сирелли (1+0), третьей — Вагнер (1+1). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 30 сейвов, а форвард гостей Илья Ковальчук очков не набрал, реализовав послематчевый буллит.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 100 очков в 63 матчах. «Лос-Анджелес» расположился на 15-й строчке Западной конференции с 53 очками в 62 встречах. Следующую игру «Тампа» проведет 28 февраля в гостях против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Лос-Анджелес» днем ранее на выезде сыграет с «Каролиной».