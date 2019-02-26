«Флорида» победила «Колорадо», Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне

Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в понедельник в Денвере, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу «Флориды».

В составе победителей шайбы забросили Трой Брауэр (39-я минута), российский форвард Евгений Дадонов (40), Майк Хоффман (52) и Аарон Экблад (61). У «Колорадо» отличились Тайсон Джост (23), Микко Рантанен (35) и Дерик Брассар (48). Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 34 из 38 бросков.

По итогам матча Дадонов, забросивший 22-ю шайбу в сезоне, стал второй звездой игры.

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Гол российского форварда Николая Голдобина помог «Ванкуверу» обыграть дома «Анахайм» — 4:0.

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«Нью-Джерси» дома победил «Монреаль» — 2:1. Защитник хозяев Егор Яковлев отметился результативной передачей.

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«Торонто» на своем льду был сильнее «Баффало» — 5:3.

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«Нэшвилл» дома по буллитам обыграл «Эдмонтон» — 3:2.