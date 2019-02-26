«Флорида» победила «Колорадо», Дадонов забросил 22-ю шайбу в сезоне
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Флорида Пантерз» одержала победу в овертайме над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Флорида Пантерз» одержала победу в овертайме над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Денвере, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу «Флориды».
В составе победителей шайбы забросили Трой Брауэр (39-я минута), российский форвард Евгений Дадонов (40), Майк Хоффман (52) и Аарон Экблад (61). У «Колорадо» отличились Тайсон Джост (23), Микко Рантанен (35) и Дерик Брассар (48). Голкипер «Эвеланш» Семен Варламов отразил 34 из 38 бросков.
По итогам матча Дадонов, забросивший 22-ю шайбу в сезоне, стал второй звездой игры.
Гол российского форварда Николая Голдобина помог «Ванкуверу» обыграть дома «Анахайм» — 4:0.
«Нью-Джерси» дома победил «Монреаль» — 2:1. Защитник хозяев Егор Яковлев отметился результативной передачей.
«Торонто» на своем льду был сильнее «Баффало» — 5:3.
«Нэшвилл» дома по буллитам обыграл «Эдмонтон» — 3:2.