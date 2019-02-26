Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в «Коламбусе», Киселевич — в «Виннипеге»

Источник: AP 2019

У двух российских лидеров «Коламбуса» по окончании текущего сезона заканчиваются действующие контракты, ни один из них не планирует подписывать с клубом новое соглашение. Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен, осознавая, что летом Панарин и Бобровский, скорее всего, выйдут на рынок свободных агентов, мог попробовать получить за россиян компенсацию. По словам функционера, он не собирался менять российских звезд на право выбора в драфтах, а достойных предложений за игроков так и не получил.

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О том, что 27-летний Панарин не собирается вести переговоры о продлении контракта в конце января, сообщил бывший агент хоккеиста Дэн Мильштейн. В первом домашнем матче после заявления агента (29 января с «Баффало» — 4:5) Панарин подвергся обструкции со стороны болельщиков. Несмотря на все сложности, российский хоккеист продолжает показывать стабильную и результативную игру, в его активе 68 очков (24 шайбы + 44 передачи) в 58 матчах регулярного чемпионата.

Бобровский играет за «Коламбус» с 2012 года, дважды он признавался лучшим вратарем НХЛ. В нынешнем сезоне российский вратарь провел 45 игр, в которых отразил в среднем 90,8% бросков. По ходу сезона Бобровского не раз выводили из состава и начали больше доверять его финскому сменщику Йонасу Корписало. Конфликт быстро удалось уладить, но 30-летний голкипер пока ясно дает понять, что оставаться в «Коламбусе» он не собирается.

В начале февраля Панарин прекратил сотрудничество с Мильштейном, теперь его интересы представляет агент Бобровского Пол Теофанос.

В «Коламбусе» же решили сделать серьезную ставку на этот сезон, заполучив лидеров «Оттавы» Райана Дзингела и Мэтта Дюшейна в обмен на Энтони Дюклера, 20-летнего российского нападающего Виталия Арбрамова, выступающего за фарм-клуб, Юхана Давидссона и драфт-пики. В обмен на право выбора в пятом раунде драфта 2022 года из «Нью-Джерси» был взят вратарь Кит Кинкейд.

Дюшейн в первых двух матчах в составе «Коламбуса» играл в одном звене с Панариным и набрал 2 (1+1) очка. Всего на счету олимпийского чемпиона 2014 года 60 (28+32) очков в 52 матчах сезона. В активе Дзингела 44 (22+22) очка в 57 играх. «Коламбус» набрал 73 очка после 61 игры и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Киселевич продолжит карьеру в «Виннипеге»

С участием российского хоккеиста в последний день трансферного окна в НХЛ случился один обмен. Олимпийский чемпион Богдан Киселевич сменил «Флориду» на одного из претендентов на Кубок Стэнли — «Виннипег». 29-летний защитник, проводящий в НХЛ первый сезон, за последние полтора месяца провел только одну игру в составе «Флориды». Всего на счету Киселевича 32 матча, в которых он набрал 8 (0+8) очков.

«Виннипег» был одним из претендентов на Богдана еще год назад, клуб вел его с чемпионата мира в Кельне, у него был большой интерес к нему, — сказал агент Киселевича Мильштейн. — Богдана пытались обменять приблизительно последний месяц, он очень благодарен «Флориде» и доволен обменом в «Виннипег», поскольку у него будет шанс побороться за Кубок Стэнли.

Учитывая травму основного защитника «Виннипега» Джоша Морриси, Киселевичу может предоставиться шанс проявить себя.

Конкурировать за место в составе россиянину предстоит с Беном Чиаротом и Натаном Болье, который был получен из «Баффало» в обмен на право выбора в шестом раунде драфта 2019 года. В последний день трансферного окна «Виннипег» также обменял в «Торонто» Ника Петана на Пэра Линдхольма и заполучил нападающего «Рейнджерс» Кевина Хэйса в обмен на Брендона Лемье и два выбора на драфтах.

«Виннипег» набрал 78 очков в 62 встречах и занимает четвертое место в Западной конференции.

Стоун — в «Вегасе», Гранлунд и Симмондс — в «Нэшвилле»

Усилились в последний день трансферного окна и конкуренты «Виннипега» в Западной конференции. «Нэшвилл» отдал в «Миннесоту» Кевина Фиалу взамен на Микаэля Гранлунда, а также обменял в «Филадельфию» Райана Хартмана и право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года на нападающего Уэйна Симмондса. В начале февраля «хищникам» удалось заполучить нападающего Брайана Бойла из «Нью- Джерси» в обмен на право выбора во втором раунде драфта 2019 года.

«Оттава» обменяла нападающих Марка Стоуна и Тобиаса Линдберга в «Вегас». Канадская команда получила Оскара Линдберга и одного из самых перспективных защитников — 19-летнего Эрика Браннстрёма, а также право выбора во втором раунде драфта 2020 года. По информации TSN, Стоун, чей контракт заканчивается по окончании сезона, подпишет новое соглашение с «Вегасом» сроком на 8 лет на сумму $76 млн. В текущем сезоне 26-летний Стоун набрал 62 (28+34) очка в 59 играх.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» перед дедлайном усилился двукратным обладателем трофея в составе «Питтсбурга» нападающим Карлом Хагелином.

В обмен столичная команда отдала право выбора в третьем раунде драфта 2019 года и шестом раунде драфта 2020 года. Нападающий Матс Цукарелло, выступавший за «Рейнджерс» с 2010 года, был обменян в «Даллас» на право выбора во втором раунде драфта 2019 года и третьем раунде драфта 2020 года. Аналогичную компенсацию от «Сан-Хосе» получил «Детройт» за форварда Густава Нюквиста.

«Бостон» в последний день трансферного окна усилил свой состав нападающим Маркусом Юханссоном, выступавшим за «Нью- Джерси». В обмен «дьяволы» получили право выбора во втором раунде драфта 2019 года и четвертом раунде драфта 2020 года. 20 февраля бостонцы обменяли в «Миннесоту» форварда Райнана Донато и право выбора в пятом раунде предстоящего драфта на форварда Чарли Койла. Обмен вратарями произвели «Филадельфия» и «Эдмонтон», в «Филадельфию» переехал Кэм Тэлбот, а состав канадской команды пополнил Энтони Столарц.