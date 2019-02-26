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18:07 (мск), источник: Sport24

«Русским в НХЛ сложно — политика, либо еще что-то». Наш форвард цепляется за шанс в канадском клубе

Голдобин избежал обмена и сразу отблагодарил «Ванкувер».

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Источник: AP 2019

В первых 53-х матчах регулярного чемпионата форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин набрал 26 очков. Не самая худшая статистика для хоккеиста со средним айстаймом порядка 15 минут. Кого-то мог бы смутить показатель полезности россиянина («-6»), но для канадского клуба такая цифра чем-то из ряда вон выходящим не является. Например, шведский нападающий Луи Эрикссон к этому моменту сезона наиграл на «-11», а обменянный накануне в «Питтсбург» Эрик Гудбрэнсон — на «-27» (худший показатель во всей лиге).

В качестве своеобразной претензии к Голдобину предъявлялся тот факт, что внушительную часть своих результативных баллов он набрал, выходя на лед вместе с главным претендентом на «Колдер Трофи» Элиасом Петтерссоном. Но адекватной такую претензию не назовешь. Никто ведь не обвиняет форварда «Тампы» Брэйдена Поинта в том, что он находится в топ-6 лучших бомбардиров НХЛ, во многом благодаря Никите Кучерову.

И все-таки незадолго до трансферного дедлайна, который был назначен на 25 февраля, позиции Голдобина в «Ванкувере» не выглядели железобетонными. Нападающий был доступен для обмена и слишком уж невероятным такой вариант не выглядел. Кажется, не особо был уверен в своем будущем и сам Николай, который еще в январе рассуждал о непростой участи русских в сильнейшей лиге мира.

Русским в НХЛ сложно. Посмотрите, сколько наших игроков в последнее время оказались на драфте отказов. Зыков, Сошников, Щербак тот же. Не знаю, в чем причина. Либо политика, либо еще что-то.
Николай Голдобин, нападающий «Ванкувер Кэнакс»

¬Голдобина пронесло. Конечно, сегодняшний «Ванкувер» пределом мечтаний не назовешь, но остаться в клубе и попробовать вместе с ним пролезть в розыгрыш Кубка Стэнли, это точно лучше смены команды по ходу сезона, периода адаптации и непонятных перспектив. Кого Николаю стоит благодарить за такое развитие событий? Вполне вероятно, менеджеров других команд НХЛ, которые не проявили должной настойчивости в желании заполучить россиянина. Но шанс доказать свою нужность «Кэнакс» российский форвард заслужил и начал использовать его прямо в понедельник.

В домашней игре с «Анахаймом» Голдобин выстрелил на 9-й минуте. Да, снова при помощи Петерссона, но на этот раз она была минимальной. Скандинав просто поделился с партнером шайбой на синей линии зоны «Дакс», а остальное россиянин сделал самостоятельно. Закатился в правый круг вбрасывания и шмальнул в дальнюю девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ванкувер» вынес «Анахайм» со счетом 4:0, Петтерссон отметился еще одной результативной передачей, а Бо Хорват оформил дубль. Поклонников «Кэнакс» в этот вечер могло расстраивать только то, что победа стал первой за последние четыре матча.

Впереди у канадской команды главный отрезок сезона — за 19 матчей ей надо отыграть отставание от зоны wild card, которое прямо сейчас составляет всего-то четыре очка. Максимально важными выглядят оставшиеся до конца регулярки игры и лично для Голдобина. Летом 2019-го у него заканчивается контракт новичка — когда, как не сейчас, убеждать боссов «Ванкувера» в необходимости выписать тебе новое соглашение на улучшенных условиях?

В 2014-м «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Голдобина в первом раунде драфта под 27-м номером. Год был не самым урожайным, но такой высокий выбор все равно говорит о многом. Да, по уровню таланта россиянин не дотягивает до главных звезд своего поколения, зато на протяжении всех четырех лет в Северной Америке он прогрессирует — умение очень важное. Русский форвард готов вцепиться в очередной шанс и доказать, что способен играть важную роль в клубе сильнейшей лиге мира. И не только в тех случаях, когда рядом есть шведский вундеркинд.

Я просто счастлив, что остался игроком «Ванкувера». Реально счастлив. Мне нравится эта организация, я знаю, что тренеры и партнёры верят в меня. Здесь я чувствую себя как дома.
Николай Голдобин, нападающий «Ванкувер Кэнакс»
Ванкувер Кэнакс
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2326.02.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena, 18542 зрителя
Главные тренеры
Трэвис ГринБоб Мюррей
Вратари
Якоб МаркстремКевин Бойл
1-й период
04:09Дерек Грант
08:04Николай Голдобин(Элиас Петтерссон)
13:21Антуан Руссель
16:40Алекс Бига(Деррик Пулио, Райан Спунер)
2-й период
21:40Брендан Гюле
22:22Бо Хорват(Брок Бозер, Элиас Петтерссон)
3-й период
47:12Бо Хорват(Джош Лейво)
58:48Бо Хорват
Лучшие игроки матча
Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ванкувер Кэнакс
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