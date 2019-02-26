«Русским в НХЛ сложно — политика, либо еще что-то». Наш форвард цепляется за шанс в канадском клубе
Голдобин избежал обмена и сразу отблагодарил «Ванкувер».
Голдобин избежал обмена и сразу отблагодарил «Ванкувер».
В первых 53-х матчах регулярного чемпионата форвард «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин набрал 26 очков. Не самая худшая статистика для хоккеиста со средним айстаймом порядка 15 минут.
В качестве своеобразной претензии к Голдобину предъявлялся тот факт, что внушительную часть своих результативных баллов он набрал, выходя на лед вместе с главным претендентом на «Колдер Трофи» Элиасом Петтерссоном. Но адекватной такую претензию не назовешь. Никто ведь не обвиняет форварда «Тампы» Брэйдена Поинта в том, что он находится в топ-6 лучших бомбардиров НХЛ, во многом благодаря Никите Кучерову.
И
Русским в НХЛ сложно. Посмотрите, сколько наших игроков в последнее время оказались на драфте отказов. Зыков, Сошников, Щербак тот же. Не знаю, в чем причина. Либо политика, либо еще
что-то.
¬Голдобина пронесло. Конечно, сегодняшний «Ванкувер» пределом мечтаний не назовешь, но остаться в клубе и попробовать вместе с ним пролезть в розыгрыш Кубка Стэнли, это точно лучше смены команды по ходу сезона, периода адаптации и непонятных перспектив. Кого Николаю стоит благодарить за такое развитие событий? Вполне вероятно, менеджеров других команд НХЛ, которые не проявили должной настойчивости в желании заполучить россиянина. Но шанс доказать свою нужность «Кэнакс» российский форвард заслужил и начал использовать его прямо в понедельник.
В домашней игре с «Анахаймом» Голдобин выстрелил на 9-й минуте. Да, снова при помощи Петерссона, но на этот раз она была минимальной. Скандинав просто поделился с партнером шайбой на синей линии зоны «Дакс», а остальное россиянин сделал самостоятельно. Закатился в правый круг вбрасывания и шмальнул в дальнюю девятку.
«Ванкувер» вынес «Анахайм» со счетом 4:0, Петтерссон отметился еще одной результативной передачей, а Бо Хорват оформил дубль. Поклонников «Кэнакс» в этот вечер могло расстраивать только то, что победа стал первой за последние четыре матча.
Впереди у канадской команды главный отрезок сезона — за 19 матчей ей надо отыграть отставание от зоны wild card, которое прямо сейчас составляет
В 2014-м «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Голдобина в первом раунде драфта под 27-м номером. Год был не самым урожайным, но такой высокий выбор все равно говорит о многом. Да, по уровню таланта россиянин не дотягивает до главных звезд своего поколения, зато на протяжении всех четырех лет в Северной Америке он прогрессирует — умение очень важное. Русский форвард готов вцепиться в очередной шанс и доказать, что способен играть важную роль в клубе сильнейшей лиге мира. И не только в тех случаях, когда рядом есть шведский вундеркинд.
Я просто счастлив, что остался игроком «Ванкувера». Реально счастлив. Мне нравится эта организация, я знаю, что тренеры и партнёры верят в меня. Здесь я чувствую себя как дома.
|Трэвис Грин
|Боб Мюррей
|Якоб Маркстрем
|Кевин Бойл
|04:09
|Дерек Грант
|08:04
|Николай Голдобин(Элиас Петтерссон)
|13:21
|Антуан Руссель
|16:40
|Алекс Бига(Деррик Пулио, Райан Спунер)
|21:40
|Брендан Гюле
|22:22
|Бо Хорват(Брок Бозер, Элиас Петтерссон)
|47:12
|Бо Хорват(Джош Лейво)
|58:48
|Бо Хорват
Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0