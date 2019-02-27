Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона» против «Оттавы»

Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (17-я минута), Ларс Эллер (18), Джон Карлсон (23), Ти Джей Оши (27, 31), Бретт Коннолли (30) и Кузнецов (41), который также отдал голевой пас. Овечкин и Орлов сделали по две результативные передачи.

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У проигравших отличились Оскар Линдберг (4) и Энтони Дюклер (8).

На счету Кузнецова в текущем сезоне 58 (17 шайб + 41 передача) очков. Овечкин набрал 74 (44+30) балла за результативность. Орлов записал в свой актив 20 (3+17) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав в 64 матчах 79 очков. «Оттава» с 49 очками после 63 игр идет 16-й.

В следующем матче «Вашингтон» 2 марта в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс». «Оттава» днем ранее примет «Эдмонтон».

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В другом матче дня «Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0. Результативной передачей отметился нападающий хозяев Владимир Тарасенко. На его счету 54 (27+27) очка в регулярном чемпионате.

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Результаты остальных встреч:

«Айлендерс» — «Калгари» — 1:3;.

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«Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:1;.

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«Каролина» — «Лос- Анджелес» — 6:1;.

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«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2;.

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«Детройт» — «Монреаль» — 1:8;.

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«Виннипег» — «Миннесота» — 2:3.