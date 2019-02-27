Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Нэшвилл Предаторз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс2
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз5
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз7
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз6
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
26.02
ЦСКА4
Витязь0
Хоккей. КХЛ
26.02
СКА0
Спартак2
Все события
Фоторепортажи
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
08:02 (мск), источник: ТАСС

Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по два очка в победной игре «Вашингтона» против «Оттавы»

ТАСС, 27 февраля. «Вашингтон» разгромил «Оттаву» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российские игроки хозяев Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по два балла за результативность.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (17-я минута), Ларс Эллер (18), Джон Карлсон (23), Ти Джей Оши (27, 31), Бретт Коннолли (30) и Кузнецов (41), который также отдал голевой пас. Овечкин и Орлов сделали по две результативные передачи.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

У проигравших отличились Оскар Линдберг (4) и Энтони Дюклер (8).

На счету Кузнецова в текущем сезоне 58 (17 шайб + 41 передача) очков. Овечкин набрал 74 (44+30) балла за результативность. Орлов записал в свой актив 20 (3+17) очков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает пятое место, набрав в 64 матчах 79 очков. «Оттава» с 49 очками после 63 игр идет 16-й.

В следующем матче «Вашингтон» 2 марта в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс». «Оттава» днем ранее примет «Эдмонтон».

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0. Результативной передачей отметился нападающий хозяев Владимир Тарасенко. На его счету 54 (27+27) очка в регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных встреч:

«Айлендерс» — «Калгари» — 1:3;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:1;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Каролина» — «Лос- Анджелес» — 6:1;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Детройт» — «Монреаль» — 1:8;.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виннипег» — «Миннесота» — 2:3.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Оглушительная сенсация в КХЛ: «Спартак» обыграл СКА в Питере
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
«Лацио» и «Милан» сыграли вничью в 1-м полуфинале Кубка Италии
Малкин забил победную шайбу в матче «Питтсбурга» с «Коламбусом»
СМИ: «Ювентус» и «Наполи» начали борьбу за Икарди
Раскрыты детали крушения самолета с футболистом Эмилиано Салой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь