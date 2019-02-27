«Вегас» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Парадайсе, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) пользу хозяев льда. В составе «Вегаса» дубль оформил Макс Пачиоретти (на 32-й и 55-й минутах), также шайбы забросили Нэйт Шмидт (58) и Брэйден Макнэбб (59). У гостей с передачи россиянина Александра Радулова отличился Роопе Хинтц (12). Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе.