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09:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Вегас» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. «Вегас» победил «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Парадайсе, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) пользу хозяев льда. В составе «Вегаса» дубль оформил Макс Пачиоретти (на 32-й и 55-й минутах), также шайбы забросили Нэйт Шмидт (58) и Брэйден Макнэбб (59). У гостей с передачи россиянина Александра Радулова отличился Роопе Хинтц (12). Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе.

В другом матче «Аризона» по буллитам выиграла у «Флориды» в домашнем матче со счетом 4:3.

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