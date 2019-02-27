Хоккейные свитеры с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми в текущем сезоне НХЛ

Вслед за джерси Овечкина расположились свитеры форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби и голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери. В десятку самых популярных также попали Остон Мэттьюс («Торонто»), Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрис Бержерон («Бостон»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Клод Жиру («Филадельфия») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе»).

В текущем сезоне Овечкин забросил свыше 40 шайб в 10-й раз в карьере. 33-летний россиянин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось установить подобное достижение. На счету Овечкина 63 матча, в которых он набрал 74 очка (44 шайбы + 30 результативных передач). Нападающий возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на четыре шайбы.