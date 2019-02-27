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23:08 (мск), источник: ТАСС

Хоккейные свитеры с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми в текущем сезоне НХЛ

ТАСС, 27 февраля. Свитеры с фамилией российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина стали самыми продаваемыми в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2019

Вслед за джерси Овечкина расположились свитеры форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби и голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери. В десятку самых популярных также попали Остон Мэттьюс («Торонто»), Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз (оба — «Чикаго»), Патрис Бержерон («Бостон»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Клод Жиру («Филадельфия») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе»).

В текущем сезоне Овечкин забросил свыше 40 шайб в 10-й раз в карьере. 33-летний россиянин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось установить подобное достижение. На счету Овечкина 63 матча, в которых он набрал 74 очка (44 шайбы + 30 результативных передач). Нападающий возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на четыре шайбы.

В прошлом сезоне Овечкин в составе «Вашингтона» выиграл Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф.

Юбилеи в НХЛ: 650 шайба в карьере Овечкина и 100 очков в сезоне Кучерова
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22 февраля© Ньюстюб
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