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08:16 (мск), источник: ТАСС

Российский защитник «Нью-Джерси» Яковлев провел матч НХЛ с «Калгари» в нападении

ТАСС, 28 февраля. «Нью-Джерси» проиграл «Калгари» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник хозяев Егор Яковлев провел встречу в нападении из-за нехватки игроков атакующего плана.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (22-я минута) и Марк Джиордано (34). У проигравших голом отметился Кевин Руни (37). Яковлев провел на площадке 9 минут 32 секунды, успев совершить один бросок и сделать один силовой прием.

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На данный момент в составе «Нью-Джерси» травмировано шесть нападающих основного состава: Павел Заха, Джон Кенневилль, Тэйлор Холл, Йеспер Братт, Кайл Палмьери, Блэйк Коулман. На утренней тренировке клуба перед матчем с «Калгари» 27-летний защитник Яковлев занимался на левом краю четвертой тройки нападения вместе с молодыми форвардами Руни (центр) и Кертисом Габриэлем. В этой связке он и отыграл встречу.

Яковлев проводит дебютный сезон в НХЛ, сыграв в 16 матчах регулярного чемпионата, на его счету две шайбы и четыре голевые передачи. В среднем защитник проводит по 15 минут 37 секунд на площадке. Яковлев перешел в «Нью-Джерси» в мае 2018 года, до этого он выступал за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», их фарм-клубы, а также за петербургский СКА. Защитник является чемпионом мира 2014 года, олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина (2017).

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 58 очков в 64 матчах. От зоны плей-офф клуб отделяет 16 очков.

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Нью-Джерси Дэвилз
1:2
0:0, 1:2, 0:0
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Джон ХайнсБилл Питерс
Вратари
Маккензи БлэквудДавид Риттих
1-й период
19:03Дэймон Сиверсон
19:34Блейк Коулман
2-й период
21:07Элиас Линдхольм(Мэттью Ткачак, Джонни Годро)
29:57Блейк Коулман
33:52Марк Джиордано(Джонни Годро, Шон Монахэн)
34:54Блейк Коулман
36:47Кевин Руни
3-й период
45:426836
51:36Остин Чарник
Овертайм
60:00Блейк Коулман
60:00Трэвис Хэмоник
Лучшие игроки матча
Джонни Годро (Калгари Флэймз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз), Марк Джиордано (Калгари Флэймз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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