Российский защитник «Нью-Джерси» Яковлев провел матч НХЛ с «Калгари» в нападении

На данный момент в составе «Нью-Джерси» травмировано шесть нападающих основного состава: Павел Заха, Джон Кенневилль, Тэйлор Холл, Йеспер Братт, Кайл Палмьери, Блэйк Коулман. На утренней тренировке клуба перед матчем с «Калгари» 27-летний защитник Яковлев занимался на левом краю четвертой тройки нападения вместе с молодыми форвардами Руни (центр) и Кертисом Габриэлем. В этой связке он и отыграл встречу.

Яковлев проводит дебютный сезон в НХЛ, сыграв в 16 матчах регулярного чемпионата, на его счету две шайбы и четыре голевые передачи. В среднем защитник проводит по 15 минут 37 секунд на площадке. Яковлев перешел в «Нью-Джерси» в мае 2018 года, до этого он выступал за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», их фарм-клубы, а также за петербургский СКА. Защитник является чемпионом мира 2014 года, олимпийским чемпионом 2018 года и обладателем Кубка Гагарина (2017).