Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать 10-ю победу подряд в матчах НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (8-я минута), Джей Ти Миллер (15), Дэниел Джирарди (23) и Виктор Хедман (64, ОТ). У хозяев отличились Мика Зибанежад (21), Джимми Веси (24) и Бу Ниевес (35). Кучеров отметился результативными передачами в эпизодах с голами Джонсона, Миллера и Хедмана.

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Это позволило россиянину набрать 104-е (30+74) очко в текущем сезоне и выйти на второе место по этому показателю в истории клуба, обогнав Мартена Сан-Луи (102) — рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108).

Лучшим игроком встречи стал Хедман (1+1). Второй звездой матча был признан Кучеров (0+3), третьей — Веси (1+1). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 бросков, а форвард хозяев Владислав Наместников отдал результативную передачу.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 102 очка в 64 матчах. «Рейнджерс» расположился на 13-й строчке с 64 очками в 63 встречах. Следующую игру «Тампа» проведет 1 марта в гостях против «Бостона». «Нью- Йорк Рейнджерс» на следующий день примет «Монреаль».