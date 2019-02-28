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08:33 (мск), источник: ТАСС

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать 10-ю победу подряд в матчах НХЛ

ТАСС, 28 февраля. «Тампа-Бэй» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая стала для них 10-й подряд, что теперь является рекордом клуба. Нападающий гостей Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами.

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Джонсон (8-я минута), Джей Ти Миллер (15), Дэниел Джирарди (23) и Виктор Хедман (64, ОТ). У хозяев отличились Мика Зибанежад (21), Джимми Веси (24) и Бу Ниевес (35). Кучеров отметился результативными передачами в эпизодах с голами Джонсона, Миллера и Хедмана.

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Это позволило россиянину набрать 104-е (30+74) очко в текущем сезоне и выйти на второе место по этому показателю в истории клуба, обогнав Мартена Сан-Луи (102) — рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108).

Лучшим игроком встречи стал Хедман (1+1). Второй звездой матча был признан Кучеров (0+3), третьей — Веси (1+1). Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 бросков, а форвард хозяев Владислав Наместников отдал результативную передачу.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 102 очка в 64 матчах. «Рейнджерс» расположился на 13-й строчке с 64 очками в 63 встречах. Следующую игру «Тампа» проведет 1 марта в гостях против «Бостона». «Нью- Йорк Рейнджерс» на следующий день примет «Монреаль».

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Нью-Йорк Рейнджерс
3:4ОТ
0:2, 3:1, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДжон Купер
Вратари
Александр ГеоргиевАндрей Василевский
1-й период
07:52Тайлер Джонсон(Антон Строльман, Никита Кучеров)
11:04Михаил Сергачев
14:33Брэди Шей
14:57Джей.Ти. Миллер(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
2-й период
20:56Мика Зибанежад(Джимми Веси, Энтони Дианджело)
21:28Павел Бучневич
21:2811807
21:28Янни Гурд
22:00Джей.Ти. Миллер
22:53Дэн Джирарди(Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт)
23:23Джимми Веси(Фредрик Клаессон, Кевин Шаттенкирк)
27:42Райан Макдона
30:42Седрик Пакетт
34:14Бу Нивс(Райан Стром, Владислав Наместников)
37:57Джей.Ти. Миллер
3-й период
40:00Павел Бучневич
42:03Михаил Сергачев
Овертайм
63:25Виктор Хедман(Никита Кучеров, Стивен Стэмкос)
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Джимми Веси (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время17
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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