«Колорадо» по буллитам обыграл «Ванкувер», Варламов отразил 30 бросков

В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (9-я минута) и Микко Рантанен (19), у «Ванкувера» отличились Антуан Руссель (10) и Джош Ливо (57). В серии буллитов победу «Колорадо» принес Карл Сёдерберг.