«Колорадо» по буллитам обыграл «Ванкувер», Варламов отразил 30 бросков
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» обыграли по буллитам «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» обыграли по буллитам «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (9-я минута) и Микко Рантанен (19), у «Ванкувера» отличились Антуан Руссель (10) и Джош Ливо (57). В серии буллитов победу «Колорадо» принес Карл Сёдерберг.
Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 30 бросков по своим воротам.
|Джаред Беднар
|Трэвис Грин
|Семен Варламов
|Якоб Маркстрем
|00:11
|Микко Рантанен
|05:45
|Эштон Сотнер
|08:19
|Натан Маккиннон(Свен Андригетто, Колин Уилсон)
|09:13
|Антуан Руссель(Алекс Бига, Брок Бозер)
|10:42
|Никита Задоров
|15:01
|Колин Уилсон
|17:17
|Джей Бигл
|18:26
|Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг)
|24:27
|Бен Хаттон
|36:11
|Габриэль Ландескуг
|40:47
|Эрик Джонсон
|56:58
|Джош Лейво(Райан Спунер, Алекс Бига)
|64:45
|Натан Маккиннон
|64:45
|Тэннер Пирсон
|победный бросок: Карл Седерберг(Колорадо Эвеланш)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0