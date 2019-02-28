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09:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Колорадо» по буллитам обыграл «Ванкувер», Варламов отразил 30 бросков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» обыграли по буллитам «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча в Денвере завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон (9-я минута) и Микко Рантанен (19), у «Ванкувера» отличились Антуан Руссель (10) и Джош Ливо (57). В серии буллитов победу «Колорадо» принес Карл Сёдерберг.

Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 30 бросков по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Колорадо Эвеланш
3:2Б
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарТрэвис Грин
Вратари
Семен ВарламовЯкоб Маркстрем
1-й период
00:11Микко Рантанен
05:45Эштон Сотнер
08:19Натан Маккиннон(Свен Андригетто, Колин Уилсон)
09:13Антуан Руссель(Алекс Бига, Брок Бозер)
10:42Никита Задоров
15:01Колин Уилсон
17:17Джей Бигл
18:26Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг)
2-й период
24:27Бен Хаттон
36:11Габриэль Ландескуг
3-й период
40:47Эрик Джонсон
56:58Джош Лейво(Райан Спунер, Алекс Бига)
Овертайм
64:45Натан Маккиннон
64:45Тэннер Пирсон
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Карл Седерберг(Колорадо Эвеланш)
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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