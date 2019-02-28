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09:55 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть на выезде «Анахайм» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» на выезде нанесли поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча в Анахайме завершилась победой «Чикаго» со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).

Шайбы в составе «Чикаго» забросили Алекс Дебринкат (21-я и 56-я минуты), Артем Анисимов (37) и Патрик Кейн (60). У «Анахайма» отличились Девин Шор (25), Картер Роуни (39) и Трой Терри (46).

«Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Анахайм Дакс
3:4
0:0, 2:2, 1:2
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2328.02.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Боб МюррейДжереми Коллитон
Вратари
Райан МиллерКори Кроуфорд
1-й период
14:37Хампус Линдхольм
2-й период
20:35Рикард Ракелль
20:35Рикард Ракелль
20:49Алекс Дебринкэт(Эрик I Густафссон, Дилан Стром)
24:22Девин Шор(Джош Мэнсон, Хампус Линдхольм)
28:02Командный штраф
35:48Коннор Мерфи
36:42Артем Анисимов(Кори Кроуфорд, Данкан Кит)
38:37Картер Роуни(Райан Кеслер)
3-й период
45:35Трой Терри(Дерек Грант)
55:06Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Эрик I Густафссон)
59:43Патрик Кейн(Брэндон Саад, Джонатан Тэйвз)
Лучшие игроки матча
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Трой Терри (Анахайм Дакс), Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс)
Статистика
19Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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