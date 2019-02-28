Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть на выезде «Анахайм» в матче НХЛ

Встреча в Анахайме завершилась победой «Чикаго» со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).

Шайбы в составе «Чикаго» забросили Алекс Дебринкат (21-я и 56-я минуты), Артем Анисимов (37) и Патрик Кейн (60). У «Анахайма» отличились Девин Шор (25), Картер Роуни (39) и Трой Терри (46).