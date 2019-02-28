Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть на выезде «Анахайм» в матче НХЛ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» на выезде нанесли поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» на выезде нанесли поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Анахайме завершилась победой «Чикаго» со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1).
Шайбы в составе «Чикаго» забросили Алекс Дебринкат (21-я и 56-я минуты), Артем Анисимов (37) и Патрик Кейн (60). У «Анахайма» отличились Девин Шор (25), Картер Роуни (39) и Трой Терри (46).
«Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд.
|Боб Мюррей
|Джереми Коллитон
|Райан Миллер
|Кори Кроуфорд
|14:37
|Хампус Линдхольм
|20:35
|Рикард Ракелль
|20:35
|Рикард Ракелль
|20:49
|Алекс Дебринкэт(Эрик I Густафссон, Дилан Стром)
|24:22
|Девин Шор(Джош Мэнсон, Хампус Линдхольм)
|28:02
|Командный штраф
|35:48
|Коннор Мерфи
|36:42
|Артем Анисимов(Кори Кроуфорд, Данкан Кит)
|38:37
|Картер Роуни(Райан Кеслер)
|45:35
|Трой Терри(Дерек Грант)
|55:06
|Алекс Дебринкэт(Джонатан Тэйвз, Эрик I Густафссон)
|59:43
|Патрик Кейн(Брэндон Саад, Джонатан Тэйвз)
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Трой Терри (Анахайм Дакс), Хампус Линдхольм (Анахайм Дакс)
|19
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|1