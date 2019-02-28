Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте турнира.
Кучеров в среду отдал три голевые передачи и помог «Тампе» на выезде обыграть в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.
«Тампа» одержала десятую победу подряд и установила клубный рекорд по продолжительности серии, а россиянин был признан второй звездой матча. Кучеров набрал 104 очка в текущем регулярном чемпионате и является лучшим в НХЛ по этому показателю.
Первой звездой игрового дня признан нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, шайба и две передачи которого помогли команде обыграть «Эдмонтон» (6:2).
Второй звездой стал вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд, который в победном матче с «Анахаймом» отразил 29 бросков и отдал одну голевую передачу.