Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Источник: AP 2019

Кучеров в среду отдал три голевые передачи и помог «Тампе» на выезде обыграть в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

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«Тампа» одержала десятую победу подряд и установила клубный рекорд по продолжительности серии, а россиянин был признан второй звездой матча. Кучеров набрал 104 очка в текущем регулярном чемпионате и является лучшим в НХЛ по этому показателю.

Первой звездой игрового дня признан нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, шайба и две передачи которого помогли команде обыграть «Эдмонтон» (6:2).