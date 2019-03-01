Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых голом на 28-й минуте и результативной передачей в овертайме отметился российский форвард Артемий Панарин. Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 28 бросков в створ.