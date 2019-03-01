Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых голом на 28-й минуте и результативной передачей в овертайме отметился российский форвард Артемий Панарин. Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 28 бросков в створ.
В составе «Филадельфии» голевая передача на счету российского защитника Ивана Проворова.
|Джон Торторелла
|Скотт Гордон
|Сергей Бобровский
|Брайан Эллиотт
|03:20
|Ник Фолиньо
|03:30
|Якуб Ворачек(Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк)
|08:45
|Брайан Эллиотт
|10:45
|Оливер Бьоркстранд(Бун Дженнер, Джош Андерсон)
|13:48
|Роберт Хегг
|18:00
|Трэвис Санхейм(Трэвис Конекны, Нолан Патрик)
|27:31
|Артемий Панарин(Зак Веренски, Пьер-Люк Дюбуа)
|28:26
|Райан Хартман
|28:58
|Кэм Аткинсон
|44:15
|Скотт Харрингтон(Райан Дзингел, Мэтт Дюшен)
|53:12
|Трэвис Санхейм(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
|64:27
|Сет Джонс(Артемий Панарин)
Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Трэвис Санхейм (Филадельфия Флайерз), Скотт Харрингтон (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0