Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес Кингз3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас Голден Найтс5
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз4
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Эдмонтон Ойлерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
28.02
ЦСКА6
Витязь2
Хоккей. КХЛ
28.02
СКА2
Спартак3
Все события
Фоторепортажи
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
08:26 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Коламбуса», завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых голом на 28-й минуте и результативной передачей в овертайме отметился российский форвард Артемий Панарин. Российский вратарь команды Сергей Бобровский отразил 28 бросков в створ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Филадельфии» голевая передача на счету российского защитника Ивана Проворова.

Коламбус Блю Джэкетс
4:3ОТ
1:2, 1:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаСкотт Гордон
Вратари
Сергей БобровскийБрайан Эллиотт
1-й период
03:20Ник Фолиньо
03:30Якуб Ворачек(Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк)
08:45Брайан Эллиотт
10:45Оливер Бьоркстранд(Бун Дженнер, Джош Андерсон)
13:48Роберт Хегг
18:00Трэвис Санхейм(Трэвис Конекны, Нолан Патрик)
2-й период
27:31Артемий Панарин(Зак Веренски, Пьер-Люк Дюбуа)
28:26Райан Хартман
28:58Кэм Аткинсон
3-й период
44:15Скотт Харрингтон(Райан Дзингел, Мэтт Дюшен)
53:12Трэвис Санхейм(Якуб Ворачек, Иван Проворов)
Овертайм
64:27Сет Джонс(Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Трэвис Санхейм (Филадельфия Флайерз), Скотт Харрингтон (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Погоня за «Зенитом»: кто будет быстрее?
«Спартак» за 3 минуты одолел СКА и увеличил преимущество в серии
Йоханнес Бё прокомментировал допинг-скандал на ЧМ в Зеефельде
УЕФА дисквалифицировал Рамоса на две игры за умышленную карточку
«Краснодар» в марте очень опасен для «Спартака»: цифры тура РПЛ
Лыжники отпущены из-под стражи на ЧМ после антидопингового рейда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь