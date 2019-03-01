Защитнику «Айлендерс» задели коньком горло. Жуткое видео
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Торонто» (6:1) произошел неприятный эпизод.
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Торонто» (6:1) произошел неприятный эпизод.
В концовке второго периода нападающий «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер столкнулся с защитником хозяев Джонни Бойчуком.
Падая на лед, Марнер высоко поднял ногу и задел коньком горло Бойчука. Последний срочно покинул площадку для оказания медицинской помощи. Однако в третьем периоде он вернулся на лед.
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
|Робин Ленер
|Гаррет Спаркс
|03:54
|Остон Мэттьюс
|13:33
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Рон Хэйнси)
|16:16
|Энтони Бовилье(Джош Бэйли, Мэтью Барзал)
|17:54
|Валттери Филппула
|24:49
|Андерс Ли(Брок Нельсон, Джордан Эберле)
|31:48
|Леонид Комаров
|33:40
|Кейси Сизикас(Кэл Клаттербак)
|39:00
|Валттери Филппула(Леонид Комаров, Эндрю Лэдд)
|40:33
|Ник Ледди(Кэл Клаттербак, Мэтт Мартин)
|48:41
|Брок Нельсон(Джордан Эберле, Райан Пулок)
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0