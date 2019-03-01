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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитнику «Айлендерс» задели коньком горло. Жуткое видео

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Торонто» (6:1) произошел неприятный эпизод.

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Источник: AFP 2019

В концовке второго периода нападающий «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер столкнулся с защитником хозяев Джонни Бойчуком.

Падая на лед, Марнер высоко поднял ногу и задел коньком горло Бойчука. Последний срочно покинул площадку для оказания медицинской помощи. Однако в третьем периоде он вернулся на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
6:1
1:1, 3:0, 2:0
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 231.03.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцМайк Бэбкок
Вратари
Робин ЛенерГаррет Спаркс
1-й период
03:54Остон Мэттьюс
13:33Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Рон Хэйнси)
16:16Энтони Бовилье(Джош Бэйли, Мэтью Барзал)
17:54Валттери Филппула
2-й период
24:49Андерс Ли(Брок Нельсон, Джордан Эберле)
31:48Леонид Комаров
33:40Кейси Сизикас(Кэл Клаттербак)
39:00Валттери Филппула(Леонид Комаров, Эндрю Лэдд)
3-й период
40:33Ник Ледди(Кэл Клаттербак, Мэтт Мартин)
48:41Брок Нельсон(Джордан Эберле, Райан Пулок)
Лучшие игроки матча
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Брок Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Робин Ленер (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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