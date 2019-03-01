Русские звезды могут забрать четыре главных награды НХЛ. Америка прокатит кого-то из них?

Позади две трети регулярного чемпионата НХЛ, официальный сайт лиги начал подводить промежуточные итоги борьбы за индивидуальные награды, обладатели которых будут определены после окончания сезона.

Уже опубликованы результаты голосования авторов ресурса по двум номинациям — «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку) и «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю). По мнению журналистов, оба трофея достанутся российским хоккеистам.

А если вспомнить, что наши также лидируют в бомбардирской и снайперской гонках регулярки, то получится, что ближайшим летом русские звезды могут забрать сразу четыре престижнейших награды лучшей лиги мира — такого не было никогда в истории. Sport24 разбирается, насколько велики шансы на это уникальное достижение.

С «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу) — все предельно понятно. Никита Кучеров и Александр Овечкин создали себе довольно комфортный отрыв и, кажется, только сами могут упустить эти награды. В том смысле, что все зависит от исключительно от них самих. С двумя другими трофеями сложнее.

Главные претенденты на «Харт Трофи» по итогам сезона 2018−2019 (по версии журналистов сайта NHl.com).

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 95 очков

2. Джонни Годро («Калгари Флэймз») — 70 очков

3. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс») — 61 очко.

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Главный сюрприз — отсутствие в топ-3 форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Казалось, североамериканские журналисты готовы называть канадца одним из фаворитов любой номинации просто за то, что он выходит на лед. Но, нет. Даже статус третьего бомбардира чемпионата не помог ему подвинуть Кейна, Годро и Кучерова, которые не просто являются лидерами своих клубов, а помогают им добиваться результата. У «Эдмонтона» его нет.

Как можно оценить шансы Кучерова? Ситуация спорная. С одной стороны, Никита своей статистикой в этом сезоне просто разрывает сознание журналистов и болельщиков, с другой, некоторые из них постоянно напоминают о том, что россиянин играет в составе безоговорочно лучшей команды сезона, где набирать очки, якобы, легче. Согласиться со второй позицией сложно, в тех матчах, в которых Кучеров не забивает и не отдает, у «Тампы» почти всегда возникают проблемы с достижением результата. Но раз такая позиция существует, отдавать Никите «Харт» заранее нельзя.

Чтобы гарантировать себе этот приз форварду «Молний» нужно удерживать набранный темп до финиша регулярки, тогда у журналистов просто не останется выбора. В противном случае, возможны варианты.

Главные претенденты на «Везина Трофи» по итогам сезона 2018−2019 (по версии журналистов сайта NHl.com)

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 93 очка

2. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс») — 59 очков

3. Робин Ленер («Нью-Йорк Айлендерс») — 42 очка.

Как видите, промежуточное превосходство Василевского над конкурентами даже серьезнее, чем у Кучерова. Но и оно ничего не гарантирует воспитаннику уфимского хоккея. Во-первых, надо понимать, что выбирать обладателя «Везина Трофи» будут генеральные менеджеры клубов — нельзя исключать, что их мнение может отличаться от мнения авторов сайта НХЛ.

Во-вторых, и эта причина может показаться несерьезной только на первый взгляд, свой выбор генменеджеры будут делать уже после того, как станут известны имена лучшего бомбардира и снайпера регулярки. Представим, что эти призы заберут Кучеров и Овечкин, а Никита еще и будет считаться главным претендентом на «Харт». Не захотят ли боссы клубов в такой ситуации восстановить справедливость и отдать «Везину» не российскому вратарю? Невозможным такой сценарий не выглядит.

При этом, основным конкурентом Василевского выглядит даже не Андерсен, а Ленер. За шведа говорит статистика — на данный момент он является лучшим вратарем лиги по коэффиценту надежности и проценту отраженных бросков. Еще один его плюс — мощная история: год назад скандинав боролся с биполярным расстройством и алкоголизмом. Такие голливудские сюжеты за океаном очень любят.