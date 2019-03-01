Русские звезды могут забрать четыре главных награды НХЛ. Америка прокатит кого-то из них?
Не все зависит от самих хоккеистов.
Не все зависит от самих хоккеистов.
Позади две трети регулярного чемпионата НХЛ, официальный сайт лиги начал подводить промежуточные итоги борьбы за индивидуальные награды, обладатели которых будут определены после окончания сезона.
А если вспомнить, что наши также лидируют в бомбардирской и снайперской гонках регулярки, то получится, что ближайшим летом русские звезды могут забрать сразу четыре престижнейших награды лучшей лиги мира — такого не было никогда в истории. Sport24 разбирается, насколько велики шансы на это уникальное достижение.
С «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу) — все предельно понятно. Никита Кучеров и Александр Овечкин создали себе довольно комфортный отрыв и, кажется, только сами могут упустить эти награды. В том смысле, что все зависит от исключительно от них самих. С двумя другими трофеями сложнее.
Главные претенденты на «Харт Трофи» по итогам сезона 2018−2019 (по версии журналистов сайта NHl.com).
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 95 очков
2. Джонни Годро («Калгари Флэймз») — 70 очков
3. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхокс») — 61 очко.
Главный сюрприз — отсутствие в топ-3 форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Казалось, североамериканские журналисты готовы называть канадца одним из фаворитов любой номинации просто за то, что он выходит на лед. Но, нет. Даже статус третьего бомбардира чемпионата не помог ему подвинуть Кейна, Годро и Кучерова, которые не просто являются лидерами своих клубов, а помогают им добиваться результата. У «Эдмонтона» его нет.
Как можно оценить шансы Кучерова? Ситуация спорная. С одной стороны, Никита своей статистикой в этом сезоне просто разрывает сознание журналистов и болельщиков, с другой, некоторые из них постоянно напоминают о том, что россиянин играет в составе безоговорочно лучшей команды сезона, где набирать очки, якобы, легче. Согласиться со второй позицией сложно, в тех матчах, в которых Кучеров не забивает и не отдает, у «Тампы» почти всегда возникают проблемы с достижением результата. Но раз такая позиция существует, отдавать Никите «Харт» заранее нельзя.
Чтобы гарантировать себе этот приз форварду «Молний» нужно удерживать набранный темп до финиша регулярки, тогда у журналистов просто не останется выбора. В противном случае, возможны варианты.
Главные претенденты на «Везина Трофи» по итогам сезона 2018−2019 (по версии журналистов сайта NHl.com)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 93 очка
2. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс») — 59 очков
3. Робин Ленер («Нью-Йорк Айлендерс») — 42 очка.
Как видите, промежуточное превосходство Василевского над конкурентами даже серьезнее, чем у Кучерова. Но и оно ничего не гарантирует воспитаннику уфимского хоккея.
При этом, основным конкурентом Василевского выглядит даже не Андерсен, а Ленер. За шведа говорит статистика — на данный момент он является лучшим вратарем лиги по коэффиценту надежности и проценту отраженных бросков. Еще один его плюс — мощная история: год назад скандинав боролся с биполярным расстройством и алкоголизмом. Такие голливудские сюжеты за океаном очень любят.
Прошлым летом россияне на церемонии вручения индивидуальных призов получили лишь одну награду. В этом — могут собрать целую коллекцию. Захочет ли Америка мириться с таким раскладом?