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21:37 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В 15 матчах февраля Кучеров набрал 25 очков (8 голов + 17 результативных передач). Форвард продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 65 играх 104 очка (30+74). «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 65 матчах 102 очка.

Второй звездой прошедшего месяца признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, в 13 матчах набравший 23 очка (11+12).

Третьей звездой стал еще один россиянин, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который в 14 встречах февраля набрал 22 очка (10+12).

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