Хоккеист «Тампы» Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ
ТАСС, 1 марта. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 1 марта. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Второй звездой прошедшего месяца признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, в 13 матчах набравший 23 очка (11+12).
Третьей звездой стал еще один россиянин, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, который в 14 встречах февраля набрал 22 очка (10+12).